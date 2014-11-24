به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی اوغلو، صبح دوشنبه در کنگره جهانی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای جهان اسلام اظهار داشت: کشورهای اروپایی برای جلوگیری از بیداری اسلامی در بین کشورهای اسلامی تلاش کردند تا اختلافاتی ایجاد کنند.

وی با اشاره به دخالت غربی‌ها در ایجاد جنگ سوریه افزود: آن‌ها تلاش کردند در ساختار سیاسی کشور سوریه تغییراتی ایجاد کنند که خوشبختانه با نقش آفرینی کشور ایران و حزب الله لبنان و همچنین نیروهای مقاومت نتوانستند به اهداف خود دست یابند.

محمد علی اوغلو افزود: غربی‌ها تلاش می‌کنند در بین کشورهایی که دارای اشتراک‌های دینی و فرهنگی بسیاری هستند نیز اختلاف و تفرقه ایجاد کنند و در این میان سعی می‌کنند بین ایران و ترکیه نیز تفرقه بیاندازند.

عضو مجلس نمایندگان ترکیه، با اشاره به جنایات تکفیری‌ها در کشورهای اسلامی همانند سوریه و عراق ابراز داشت: اقدامات گروه‌های تکفیری و تروریستی موجب کشته شدن بیش از ۳۰۰ هزار نفر در سوریه شده است و در منطقه خاورمیانه نیز ۵ میلیون نفر متأثر از اقدامات ضدبشری تکفیری‌ها قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه علمای جهان اسلام باید تحولاتی که در کشورهای اسلامی رخ می‌دهد را با دقت رصد کنند افزود: برخی کشورهای مرتجع منطقه همانند عربستان نیز با دشمنان اسلام همراهی می‌کنند و در ایجاد جنگ و تفرقه در بین کشورهای اسلامی همچون سوریه و عراق دست دارند.

محمد علی اوغلو با بیان اینکه گروه‌های تکفیری امروز توسط غربی‌ها تقویت می‌شوند افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر جنگ‌های داخلی در کشورهای اسلامی افزایش یافته و تکفیری‌ها در واقع در راستای تقویت منافع غربی‌ها تلاش می‌کنند.