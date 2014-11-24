نخستين جشنواره ملی نمايشنامه نويسی مرصاد در کرمانشاه برگزار می شود

سعید جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نخستین جشنواره سراسری نمایشنامه نویسی دفاع مقدس، توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان كرمانشاه، معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه حضرت نبی اكرم(ص)، انجمن هنرهای نمایشی استان و کمیته فرهنگی و هنری کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و ۹۸۰۰ شهید استان کرمانشاه برگزار می شود.

وی افزود: اشاعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای انقلاب اسلامی و نگاه متعهدانه و هنرمندانه به انقلاب و هشت سال دفاع مقدس با بیان پایداری و رشادت ملت سرافراز ایران اسلامی به خصوص در منطقه غرب كشور از اهداف برگزاری این جشنواره است.

جمشیدی همچنین پرداخت هرچه بیشتر جلوه‌های حماسی دفاع مقدس در راستای مقابله با هرگونه تهاجم نظامی و فرهنگی به ایران اسلامی، ایجاد روحیه ایثار و شهادت و حق طلبی در میان جوانان این مرز و بوم با موضوعات غرورانگیز و امیدبخش و نمایش جلوه‌ها و حقایق انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس و الگوسازی برای نسل جوان و شناخت هرچه بیشتر هویت ایرانی و اسلامی را به عنوان دیگر اهداف برگزاری جشنواره عنوان کرد.

رئیس اداره امور هنری اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس به ویژه عملیات غرورآفرین مرصاد، غزه به ویژه مقاومت ملت مظلوم فلسطین در برابر رژیم اشغالگر قدس و شعار سال از جمله نقش فرهنگ و مدیریت جهادی در دوران انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس را به عنوان بخش های مختلف جشنواره معرفی کرد.

وی خاطر نشان کرد: متون نمایشی و طرح های خیابانی باید سالجاری و پیش تر بوده و تاكنون در هیچ جشنواره ای شركت نكرده باشد و اجرای عمومی هم نشده باشند، لذا ستاد برگزاری در هر مرحله ای نسبت به حذف آثار اجرا شده اقدام خواهد کرد.

جمشیدی مهلت ارسال را تا اول بهمن ماه عنوان کرد و افزود: جشنواره نمایشنامه نویسی دفاع مقدس همزمان با دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد.

وی در پایان گفت: به متن های اول تا سوم جشنواره به ترتیب ۳۵، ۲۵ و ۱۵ میلیون ریال اهدا خواهد شد، ضمن اینکه به متون برگزیده چهارم تا دهم نیز جوایز نفیسی اهدا می شود.