همایش مد و لباس با حضور 250 فعال در این زمینه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، در ابتدای برگزاری همایش گفت: کارگروه ساماندهی مد و لباس، از فعالیت هایی که به ارتقای سطح کیفی لباس در کشور کمک کند، حمایت های لازم را انجام می دهد که برگزاری این همایش از نمونه این اقدام هاست.

وی در پنلی تخصصی با بررسی قوانین و مسایل حقوقی پیش بینی شده در حوزه مد و لباس پرداخت و افزود: نگاه دولت در حوزه مد و لباس نظارت و حمایت مطلوب از فعالان این حوزه است و خوشبختانه در قانون به خوبی جایگاه این حوزه تبیین شده است.

قبادی از طراحان لباس خواست تا با توجه به اصول حقوقی مشخص شده در قانون با خلاقیت و نوآوری به فعالیت بپردازند تا نیاز جامعه و مردم در حوزه لباس اسلامی و ایرانی تامین شود.

در ادامه این همایش دکتر علی اکبر مرآتی، عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر در پنلی تخصصی به آموزش میاحث نساجی مدرن و شناخت انواع مواد اولیه برای طراحان و نقش این مواد در مد سازی و بهینه پوشی مردم در جامعه پرداخت.

در پنل بعدی این همایش، بنفشه مقدم و مهری نظر توازنی در پنلی مشترک به بحث تکنیک‌های نوین مد سازی و رنگ شناسی پرداختند و پاسخگوی سوال های طراحان و هنرمندان حوزه مد و لباس شدند.

همچنین در آخرین بخش این همایش دکتر کامران صحت"نیز بخث تخصصی شیوه های نوین ارائه و فروش را در حوره مد ولباس برای حاضران در همایش آموزش داد.

در پایان این همایش مهدی محبعلی، دبیر این رویداد هنری یادآور شد: این قدم و تجریه تخست در برگزاری چنین رویداد هایی است و با حمایت های بنیاد ملی مد و لباس، برنامه های گسترده ای با هدف ارتقای سطح کیفی طراحی لباس در کشور برگزار خواهد شد.

این همایش با حمایت و نظارت بنیاد ملی مد و لباس روز گذشته برگزار شد.