بانک جامع اطلاعاتی، جوانان جویای کار سمنان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین صبح دوشنبه در چهارمین جلسه سستاد ساماندهی امور شهرستان در سالجاری با موضوع تبیین و ارائه گزارش اشتغال در فرمانداری خواستار ایجاد بانک اطلاعاتی جامع افراد جویای کار در موسسات کاریابی شهرستان سمنان شد.

وی اطلاع رسانی و نیاز سنجی و آمار درست از وضعیت اشتغال در شهرستان سمنان را اولویت برنامه ستاد اعلام و بیان داشت: دستگاه های متولی در با برنامه ریزی و آموزش تخصصی و مهارت آموزی به متقاضیان جویای کار بر اساس نیاز بازار به مشاغل تخصصی اقدام کنند.

فرماندار و رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان سمنان از اقدامات و برنامه ریزی ویژه دولت تدبیر و امید در بخش اشتغال جوانان خبر داد و گفت: استفاده از فکر و ایده جوانان در بخش کارآفرینی به همراه تسهیلات تخصیص یافته در خصوص اشتغال می تواند در تحقق بخشی از حماسه اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد.

سعدالدین، آموزش و پرورش و فنی حرفه ای را دو دستگاه تاثیر گذار در خصوص اطلاع رسانی و آموزش درست و جامع از شناخت افراد در دوران تحصیل برای برنامه ریزی و انتخاب شغل برشمرد و خواستار استفاده از ظرفیت های موجود در مورد آموزش و اطلاع رسانی به جوانان و متقاضیان جویای کار شد.

ابوذر چنگیزی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سمنان و دبیر ستاد نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در سال ۹۳ گفت: برگزاری چهار جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان، تشکیل کمیته نظارت و ارزیابی، و بازدید مشترک اعضای ستاد از پایگاههای سطح شهر و برگزاری کلاسهای آموزشی از جمله فعالیت های ستاد است که با مشارکت ۱۷ دستگاه و در ۳۵۸ برنامه اجرا شده است.

در پایان ایجاد سامانه راهنمای اشتغال و درج آن در سایت اداره ورزش و جوانان استان حداکثر تا ۴۰ روز آینده، تهیه بانک اطلاعاتی جامع در خصوص افراد بیکار و جویای کار، استفاده از نظرات و برنامه های پیشنهادی مشاوران جوان فرمانداری در جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان، تدوین برنامه اطلاع رسانی به خانواده ها و برگزاری جشنواره های تابستانی بخشی از مصوبات این جلسه بود.