به گزارش خبرگراری مهر، کتاب مراسم و آیین زنان شیعه ایرانی و جوامع مسلمان منتشر شد.

این کتاب که در هفت بخش با هفت نویسنده متفاوت به چاپ رسیده است، با مقدمه سابین کولینوک (Sabine Kalinock) از دسامبر سال جاری وارد بازار کتاب شده است.

نویسندگان این کتاب جنبه های متفاوت پژوهش های میدانی و تجارب خود در زمینه آیین ها و رفتارهای عبادی زنان را به مخاطب عرضه کرده اند.

بسیاری از مباحث این کتاب بر تحقیقات میدانی، مشاهده مستقیم و مشارکت در آیین های زنان مسلمان و شیعه مبتنی هستند؛ چیزی که برای خواننده این فرصت را فراهم می کند تا با چالش های روش شناسانه در حوزه موضوعات جنسیت و تحقیقات میدانی در میان جوامع مسلمان آشنا و درک عمیق تری از آن ها پیدا کند.

برخی از بخش های این کتاب شامل: سفره و ولیمه، غذا به مثابه یک عبادت در جمهوری اسلامی ایران، عبادت برای شفا یافتن در میان زنان ترکمن و تاثیرات روش شناسانه جنسیت و مذهب پژوهشگران می باشد.

این کتاب توسط پدرام خسرونژاد گردآوری شده و انتشارات آلمانی ورلاگ (verlag) آن را در سال جاری به انتشار رسانده است.