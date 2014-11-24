تفاهم نامه طرح شهاب در شیراز امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل آموزش وپرورش فارس پیش از ظهر دوشنبه در این مراسم با اشاره به طرح شهاب گفت: در این طرح، استعداد دانش‌آموزان را در مدارس عادی از طریق معلمان وهمچنین مدیران مدارس شناسایی می‌کنیم تا به جای جدا کردن و انتقال دانش‌آموزان به مدارس استعدادهای درخشان، آنها را در همان مدرسه تربیت کنیم که این طرح با عنوان طرح شهاب است.

وی با بیان اینکه طرح شناسایی استعداد دانش‌آموزان در مدارس عادی(شهاب) در تعدادی از مدارس برای کلاس پایه چهارم ابتدایی در ناحیه 4 شیراز بصورت آزمایشی آغاز می‌شود، افزود: این طرح امسال در 185 مدرسه در بین 4800 دانش آموزاجرا می‌شود تا بتوانیم در سال آینده طرح را در استان فراگیر کنیم.

به گفته این مسئول، این طرح را برای دانش‌آموزان سال چهارمی سال آینده نیز تکرار می‌کنیم و این طرح بتدریج گسترده می‌شود.

آذری با اشاره به اینکه فرايند شناسايی برای دانش‌آموزان پايه چهارم ابتدايی، دارای چند مرحله است، گفت: ابتدا مجريان طرح شامل مديران استان‌ها، معلمان، مشاوران، معاونان و مديران مدارس بر اساس متون علمی و آموزشی اجتماعی، علوم‌تجربی و فرهنگ ديني توسط معلمان آموزش‌ديده تکميل و به مدير مدرسه ارائه می شود.

مدیر کل آموزش وپرورش فارس با بیان اینکه شناسایی استعداد های درخشان دانش آموزان بین گروه های سنی 9 تا 11 سالگی شکل می گیرد، گفت: تلاش داریم با حمایت معلمان وتکمیل فهرست های تعریف شده پس از تکمیل دانش آموزان مورد نظر را به بنیاد نخبگان معرفی خواهیم کرد.

آذری هدف از اجرای این طرح در مدارس را شناسايی و هدايت آموزشی، تربيتی و معنوی مستعدان از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه با سازوکار مناسب دانست.

این مسئول بیان کرد: چندان اعتقادی به تربیت وتعلیم دانش آموزان در مدارس خاص ندارم و نیاید دانش آموزان تحت مدیریت خاص قرار بگیرند زیرا عقیده داریم تمامی آینده سازان بصورت مشابه باید تحصیل داشته باشند.

وی اضافه کرد: اغلب نخبگان مراحل تحصیل خود را در مدارس انتفاعی سپری کرده اند.

رئیس بنیاد نخبگان فارس نیز در این جلسه بر اهمیت نخبه پروری در مقاطع ابتدایی تحصیلی تاکید کردو گفت: دانش آموزان در پایه چهارم ابتدایی می توانند با تحت پوشش قرار گرفتن در طرح شهاب استعدادهای خود را شناسایی وسپس با حمایت بنیاد وآموزش وپروش دهند.

حبیب شریف با اشاره به جایگاه نخبگان در پیشبرد علم ودانش افزود: مراحل حمایت بنیاد نخبگان از استعدادهای درخشان بصورت محسوس پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: با آموزش آموزگاران نسبت به ارتقا کیفی سطح آموزش اقدام شده است.