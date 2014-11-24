تیراندازی به سوی گشتی صهیونیستی در مرز با مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک گشتی اسرائیلی نیمه شب گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفت.

بنابراین گزارش، منابع امنیتی در فلسطین اشغالی ادعا کرده اند این تیراندازی از سوی قاچاقچی های سلاح انجام شده است.