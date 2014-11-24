توافق مثبت و برابر در مذاکرات هسته ای را گامی موثر برای رسیدن به صلح پایدار می دانیم

به گزارش خبرگزاری مهر،جامعه مسیحیان ایران اعم از ارمنی و آشوری نامه ای خطاب به رئیس جمهور آمریکا تهیه کردند که به امضای روحانیون و همچنین نمایندگان ارمنی و آشوری در مجلس شورای اسلامی رسیده است.

متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای باراک اوباما، رئیس جمهور محترم ایالت متحده آمریکا

ما اسقف های عالیرتبه کلیساهای ارمنی و آشوری در ایران و نمایندگان ایرانی ارامنه و آشوریان در مجلس شورای اسلامی، مایلیم در مورد مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5 مطالبی را به استحضار برسانیم.

ایران کشوری است که در آن پیروان ادیان الهی گوناگون ملی قرون متمادی در کنار یکدیگر زیسته، از میان تلاطمات تاریخی با هم عبور کرده و دارای حافظه جمعی از شرایط خوب یا سخت ایران می باشند. تجاربی که کلیساهای مسیحی ایران از زندگی اجتماعی ایران کسب نموده نشان می دهند که مردم مسلمان ایران برخلاف تبلیغات موجود، دارای تمدنی کهن، فرهنگی غنی بوده و اعتقادی راسخ به مبانی دین اسلام و آموزه های مذهبی خود دارند. آداب و سنتی که در ایران براساس تمدن، فرهنگ، اعتقادات دینی و آموزه های اعتقادش شکل گرفته، تأثیرات ایدئولوژیک و اخلاقی ژرف بر نظام حکومتی، حیات سیاسی و روابط اجتماعی ایران بر جا گذاشته است که به عنوان مثال تلرانس دینی گسترده از جمله حق حضور مستقیم و بلاواسطه نمایندگان جوامع اقلیت های دینی با حقوق برابر در قوه مقننه کشور، آزادی های کامل در انجام مناسک دینی، زندگی جمعی، آموزش و تحصیل زبان مادری و مبانی دینی برای این اقلیت ها از دستاوردهای ملموس این واقعیت می باشند.

در اواخر جنگ ایران و عراق زمانی که حکومت صدام حسین ناجوانمردانه اقدام به استفاده گسترده از سلاح کشتارجمعی شیمیایی علیه ایران نمود، نیروهای مسلح ایران براساس فتوای صریح امام خمینی فقید، از هرگونه تهیه، خریداری، تولید و بهره برداری سلاح شیمیایی همواره دور مانده و با دادن قربانیان نظامی و غیر نظامی فراوان در بمباران های شیمیایی، هرگز به استفاده از این سلاح مخرب در جنگ مبادرت نورزید.

فتوای آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب و فرمانده کل قوا و جمهوری اسلامی ایران در مورد منع کلیه صور تهیه، خریداری، تولید و بهره برداری جنگ افزارهای اتمی نیز موید آن است که همانند دیگر ادیان الهی، از دیدگاه مراجع و فقهای عظام شیعی وجود هر نوع سلاح کشتار جمعی اعم از شیمیایی و اتمی باطل و مردود می باشد.

فتوا از آن جهت حائز اهمیت است که حسب اطلاع اینجانبان، در بطن آیین ها و شعائر دینی مسلمانان جایگاهی خطیر و لازم الاجرا برای ایشان و خصوصا شیعیان دارد.

براساس این فتاوی، فناوری هسته ایران از همان آغاز در مسیر بهره برداری صلح آمیز با هدف تأمین انرژی و خدمات درمان پزشکی قرار داشته است. از این رو حق ایران برای داشتن چنین فناوری حقی طبیعی و برابر با تمام کشورها و ملل جامعه جهانی و مشمول مقررات بین المللی است.

در مفاهیم کتاب مقدس، آفریدگار نه تنها دوستار عدالت است، بلکه می خوهد به واسطه انسان های عادل و آگاه، عدالت را بر ارض خاکی ساری و جاری سازد.

ما اسقف های عالیرتبه کلیساهای ارمنی و آشوری در ایران و نمایندگان ایرانی ارامنه و آشوریان در مجلس شورای اسلامی کاملا از روند مذاکرات هسته ای کشور با گروه 1+5 حمایت کرده و حصول توافقات مثبت و برابر آن را گامی موثر برای رسیدن به صلح پایدار می دانیم. در عین حال معتقدیم که نتایج عادلانه این مذاکرات و فضای تساهل و تعامل سازنده را به جای جو خشونت فراگیر در منطقه حاکم خواهد ساخت.