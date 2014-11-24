بسیجی زمان شناس و تکلیف گرا است/ تجلیل از همسر شهید علیمحمدی در کرج

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت هفته بسیج ظهر امروز در سالن اجتماعات مرکزی دانشگاه آزاد کرج با حضور علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، همسر شهید بزرگوار علیمحمدی دانشمند هسته ای ایران اسلامی، حجت الاسلام فرید مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد کرج، رئیس دانشگاه و جمع کثیری از بسیجیان برگزار شد.

در ابتدای این آیین حجت الاسلام امین الله فرید در سخنان خود انقلاب اسلامی را انقلابی برگرفته از فرهنگ عاشورایی نامید و گفت: بسیج تبلوراندیشه عاشوراست و حیات آن از وجود امام حسین (ع) نشات گرفته است.

وی با بیان اینکه بسیج تفکری در قالب یک تشکل است که از متن انقلاب به وجود آمده و امروز به الگویی برای جهان تبدیل شده است، اظهار داشت: فرهنگی بسیجی فرهنگ تولی و تبری و ولایت پذیری است و آنچه موجب موفقیت این تفکر والا شد اطاعت از ولی بود.

مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد کرج افزود: با تفکر بسیجی دشمن در سوریه به زانو نشست و امروز این تفکر در فلسطین و لبنان علی رغم وجود گنبد آهنین اسرائیل را به قبول شکست وا می دارد.

حجت الاسلام فرید با تاکید بر اینکه فرهنگ بسیجی فرهنگی سد شکن است به بیان ویژگی های بسیجیان فعال پرداخت و اعلام کرد: بسیج وظیفه شناس و تکلیف گرا است، زمان را به خوبی می شناسد و بر آن مدیریت می کند و بر اساس نیاز کشور در زمینه های علمی، دانشگاهی، حوزی، مهندسی های فرهنگی و غیر فرهنگی، دانش فضایی، نانو و .... فعالیت می کند و همیشه در اوج است.

وی ادامه داد: حضور بسیج در هرآنچه که انقلاب به آن نیاز داشت همیشه چشمگیر بوده و بسیجیان از زمان انقلاب تاکنون نه تنها ناظر نبوده اند بلکه همیشه جهای عمل کرده و در تاریخ انقلاب زرین به فداکاری های بسیجیان است.

مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد کرج با بیان اینکه مطالبه مقام معظم رهبری پیگیری و تحقق بیاناتشان از سوی بسیجیان است، اظهار داشت: در عرصه های علمی رسالت اصلی بر دوشن بسیجیان است و نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی بیشترین انتظار معظم له است.

حجت الاسلام فرید تصریح کرد: هفته بسیج مجالی نو در نقد رفتارها و وظایف و همچنین حرکت به سمت تعالی است و این تفکر می تواند برای جامعه نجات بخش و کارساز باشد.

وی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد خداوند توفیق انجام صحیح امور را به خصوص برای بسیجیان که رسالتی سنگین بر دوش دارند به همه مسئولان عنایت فرماید.

همچنین در این آیین که همسر شهید علیمحمدی شهید هسته ای ایران اسلامی مهمان ویژه آن بود به بیان خاطرات و علاقه مندی های این شهید بزرگوار به بسیجی وار زندگی کردن و جهادی عمل کردن پرداخت.

در پایان آیین گرامیداشت هفته بسیج علاوه بر تقدیر از همسر شهید علیمحمدی از بسیجیان نمونه فعال در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نیز تجلیل شد.