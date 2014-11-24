سرهنگ سعید سپهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بررسی های به عمل آمده از آمارهای اخیر نشان می دهد 70 درصد علت فوت راننده و سرنشین موتور ضربه به سر بوده است، اظهار داشت: برخی افراد از موتورسیکلت جهت کسب درآمد استفاده می کنند لذا سخت‌گیری‌های پلیس در این حوزه جهت حفظ سلامتی و رعایت حقوق شهروندی انجام می گیرد.

وی ادامه داد: پلیس با چهار تخلف موتورسواران بر اساس قانون و بدون اغماض برخورد می کند تا شاهد پیشگیری از تصادفات و تلفات ناشی از آن باشیم.

فرمانده عملیات و کنترل طرح های ترافیکی پلیس راهور عبور از پیاده‌رو، عبور از چراغ قرمز، حرکت خلاف جهت و عدم استفاده از کلاه ایمنی را جزء چهار تخلف مهمی برشمرد که پلیس به صورت ویژه با آن برخورد می کند و گفت: بر اساس ماده 20 رسیدگی به تخلفات رانندگی کلیه مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت ها نیز جاری است.

سرهنگ سپهری بیان کرد: حرکت در پیاده‌رو یا در جهت خلاف مسیر ایجاد عمدی صدای ناهنجار موتورسیکلت، حمل بار غیرمتعارف، حرکت مارپیچ، تک چرخ، حمل یدک و تردد در خطوط ویژه تخلف محسوب شده و ماموران راهنمایی و رانندگی موظفند ضمن جریمه یک هفته موتورسیکلت را متوقف و در صورت تکرار نسبت به توقیف یکماهه آن اقدام کنند.

وی اضافه کرد: خطوط ویژه اتوبوس مخصوص تردد اتوبوس های شرکت واحد بوده و وسیله نقلیه امدادی حین ماموریت با داشتن شرایط و ضوابط خاص می تواند از این خطوط استفاده کند.

فرمانده عملیات و کنترل طرح های ترافیکی پلیس راهور اظهار داشت: عبور وسایل غیرمجاز تخلف محسوب شده و برابر مقررات 500 هزار ریال اعمال قانون به همراه دارد.

سرهنگ سپهری با بیان اینکه متاسفانه راکبین موتورسوار اقدام به تردد در خطوط ویژه دارند، گفت: پلیس جهت پاکسازی و ایمن‌سازی این خطوط با استقرار کفی های ویژه و تشدید برخورد در این خطوط اقدام می کنند.

وی گفت: برابر ماده 20 رسیدگی به تخلفات رانندگی علاوه بر جریمه 500 هزار ریالی، موتورسیکلت به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یکماه توقیف می شود.

فرمانده عملیات و کنترل طرح های ترافیکی پلیس راهور به راکبین موتورسوار هشدار داد که در صورت وقوع تصادف در این خطوط مقصر شناخته شده، لذا باید از وارد شدن به این محورها خودداری کنند.

سرهنگ سپهری افزود: همچنین هرگونه حرکت نمایشی موتورسواران همچون دور زدن درجا و یا حرکت تک چرخ یک‌میلیون ریال جریمه برای راکبین به همراه دارد.

فرمانده عملیات و کنترل طرح های ترافیکی پلیس راهور در تشریح جزئیات اعمال قانون راکبین موتورسوار اضافه کرد: عبور و ورود به محل های ممنوع، ورود به پیاده‌رو و خطوط ویژه 500 هزار ریال جریمه و عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین 300 هزار ریال و صدای نامتعارف موتورسیکلت 400 هزار ریال همچنین حمل بار غیرمتعارف و یدک‌کشی 100 هزار ریال جریمه دارد.