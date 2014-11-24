معادن قم ظرفیت مناسبی برای پیشبرد اهداف اقتصادی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ذاکری در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم که قبل از ظهر دوشنبه در سالن همایش اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان قم، برگزار شد، اظهار کرد: مشارکت‌ مردمی یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی است و تأکید هر ساله مقام معظم رهبری بر موضوع اقتصاد، نشان دهنده اهمیت فراوان این مسئله است.

وی با بیان اینکه رسالت این سازمان در اقتصاد مقاومتی تبیین شده است، گفت: معادن استان قم ظرفیت مناسبی برای پیشبرد اهداف اقتصادی است که باید با استفاده از سرمایه‌هایی که موجود است، از این معادن بهره‌برداری کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، برخی از آمارهای کالاهای صادر شده از استان قم را ارائه داد و افزود: امیدواریم با همکاری مسئولان استانی بتوانیم گام‌هایی در راستای پیشبرد اهداف استان قم برداریم.

ذاکری بیان داشت: مسئولان و فعالان عرصه اقتصادی باید با به کاربردن توانایی‌های خود فشارهایی را که بر مردم وارد می‌شود، کاهش دهند.

وی در پایان، با اشاره به رشادت‌های مردم در هشت سال دفاع مقدس گفت: مردم با روحیه بسیجی خود در برابر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی مقاومت خواهند کرد.