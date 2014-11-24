شهید بابایی برای بشریت درس اخلاق بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر مجاهدی در هفتمین روز از درگذشت فاطمه خوئینی مادر سرلشگر خلبان شهید عباس بابایی که با حضور مرتضی روزبه استاندار قزوین و نادر نصیری مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در حسینیه امامزاده حسین(ع) قزوین برگزار شد، با اشاره به سیره این مادر بزرگوار اظهارداشت: ایشان مادری پاک و مومنی بودند و توانستند در دامن‌شان فرزندی تربیت کنند که در راه اسلام خود را فدا کند.

وی با اشاره به اینکه شهید بابایی زمان طاغوت در جوانی وارد دانشگاه خلبانی آمریکا شد، گفت: فضای جامعه این کشور، آلوده به گناه بود، ولی این شهید بزرگوار در این شرایط، ارتباط خود را با خداوند ادامه داد و توانست با پیشه کردن تقوای الهی در مقابل فساد ایستادگی کند و خود را پاک نگه بدارد.

این مسئول با بیان اینکه جوانانی که می‌خواهند در جهان، درس اخلاق از شهید بابایی بگیرند باید زندگی‌نامه ایشان را از جمله در کتاب پرواز تا بی‌نهایت مرور کنند، گفت: سیره ایشان برای هر فردی که به آن عمل کند، می‌تواند سعادت او را در دنیا و آخرت تضمین کند.

مجاهدی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی شهید بابایی گفت: ایشان شب و روز با خداوند ارتباط داشت، در بندگی و در اقامه نماز اول وقت تلاش می‌کرد که این موضوع، موجب ارتقای تقوای الهی او شده بود.

معاون فرهنگی و روابط عمومی اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه شهدا از جمله بابایی، همت و باکری با عمل به دستورات دینی و مناجات با خداوند توانستند به شهادت برسند، یادآور شد: امروز نیز جوانان جامعه می‌توانند با الگوگیری از آنان به این مقام برسند.

وی با اشاره به اینکه رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس با تبعیت از سیره اهل‌بیت(ع) و ولایت‌فقیه حضور یافتند، گفت: آنان با آگاهی لباس رزمی را بر تن کردند که می‌دانستند با حضور در جبهه‌های حق علیه باطل در راه خدا کشته می‌شوند.

مجاهدی با اشاره به بیانات رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر اینکه زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست، افزود: ما باید ادامه‌دهنده راه آنان باشیم و با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی یاد آنان را فراموش نکنیم.