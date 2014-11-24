تهمورث درباره جدیدترین فعالیت خود در عرصه کارگردانی و بازیگری تئاتر در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایشنامه «آژیدهاک» نوشته بهرام بیضایی را در تالار رودکی بنیاد فرهنگی هنری رودکی در قالب نمایشنامهخوانی اجرا کنم. این نمایشنامهخوانی روز پنجشنبه 6 آذرماه ساعت 19:30 اجرا میشود.
این بازیگر و کارگردان با سابقه تئاتر درباره گروه نقشخوانی «آژیدهاک» و نگاه و خوانش انجام شده، یادآور شد: سارا حسینی و بنده نقشخوانی اثر را بر عهده داریم و این روخوانی با روخوانیهای دیگری که در تئاتر ایران انجام شده، متفاوت است. به نظر من اکثر روخوانیهایی که در تئاتر ایران انجام میشوند، اشتباه هستند.
تهمورث درباره احتمال اجرای عمومی نمایش «آژیدهاک» تأکید کرد: حدود یک ماه دیگر قرار است این نمایش را در قالب اجرای عمومی روی صحنه ببرم. احتمال دارد تالار رودکی یا در صورت امکان تالار حافظ میزبان این اجرای عمومی باشند.
سیاوش تهمورث سال 90 نمایش «بعضی وقتها خوبه آدم چشمهاشو ببنده...» را در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد. «معرکه در معرکه»، «رویاهای رام نشده»، «و اینک یحیی» و «سوگ سیاوش» از دیگر آثاری هستند که با کارگردانی تهمورث به صحنه رفتهاند.
سیاوش تهمورث نمایشنامه «آژیدهاک» بهرام بیضایی را روز پنجشنبه 6 آذرماه در تالار رودکی نمایشنامهخوانی میکند.
تهمورث درباره جدیدترین فعالیت خود در عرصه کارگردانی و بازیگری تئاتر در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایشنامه «آژیدهاک» نوشته بهرام بیضایی را در تالار رودکی بنیاد فرهنگی هنری رودکی در قالب نمایشنامهخوانی اجرا کنم. این نمایشنامهخوانی روز پنجشنبه 6 آذرماه ساعت 19:30 اجرا میشود.