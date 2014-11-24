ساخت ایستگاه دانشجویی راه آهن در سوادکوه آغاز شد

یوسف گران پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بعد مسافتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه که بین ایستگاه راه آهن شهرهای زیراب و پل سفید واقع شده است و دانشجویان زیادی برای رفت و آمد از قطار استفاده می کنند، به درخواست دانشجویان و امکان سنجی ساخت سکوی مسافری در مجاورت گذرگاه آزاد مهر البرز مرکزی که مابین ایستگاههای زیراب و پل سفید قرار دارد، با پیگیری های اداره کل راه آهن شمال و موافقت راه آهن ج. ا.ا عملیات ساخت این سکو با مشارکت آن واحد دانشگاهی آغاز شد.

مدیرکل راه آهن شمال در ادامه افزود: با ساخت این سکو و بهره برداری از آن دیگر دانشجویان مجبور نیستند برای استفاده از قطار به ایستگاههای زیراب یا پل سفید مراجعه کنند و متحمل هزینه های مالی شوند. با کارشناسی های انجام شده در راه آهن شمال، تصمیم گرفته شد یک سکوی مسافری در منطقه آزادمهر احداث شود تا باعث رفاه حال دانشجویان و اهالی ساکن منطقه شود.

مدیرکل راه آهن شمال در ادامه خاطرنشان کرد: با توافق صورت گرفته وهمکاری بین دانشگاه آزاد واحد سوادکوه و راه آهن شمال کار احداث این سکو آغاز شد و در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

وی عنوان کرد: طول این سکو ۷۰ متر و عرض آن ۲ متر بوده و قطار های محلی راه آهن شمال مدت کوتاهی برای پیاده و سوار نمودن مسافران در این محل توقف برنامه ای خواهند داشت.