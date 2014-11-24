به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف افراش معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به برگزاری مرحله سوم طرح اعطای مدرک تخصصی به داوران قرآن کریم، اظهار داشت: در این آزمون 19 نفر از قبول‌شدگان مراحل مختلف نهمین دوره آزمون‌های طرح اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن و 13 نفر از قبول‌شدگان مراحل اول و دوم در دوره‌ هشتم این طرح یعنی در مجموع 32 حافظ قرآن شركت خواهند كرد.

وی درباره زمان برگزاری این آزمون گفت: مرحله سوم نهمین دوره طرح اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم همزمان با آزمون مرحله نهایی هشتمین دوره این طرح 21 آذرماه در ساختمان سازمان دارالقرآن برگزار خواهد شد.

آزمون‌های طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم هر سال در چهار مرحله به همت سازمان دارالقرآن برگزار می‌شود که امسال نهمین دوره این طرح در حال برگزاری است.