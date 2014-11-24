پیشنهاد دو میلیارد تومانی به تیموریان

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اختلافاتی که بین آندرانیک تیموریان و باشگاه استقلال به خاطر مسائل مالی بوجود آمده است، یک باشگاه لیگ برتری از این فرصت استفاده کرده و به این بازیکن ملی‌پوش پیشنهاد دو میلیارد تومانی داده است.

این اختلافات با اظهار نظر مسعود معینی عضو هیات مدیره استقلال که عنوان کرده تیموریان به اندازه مبلغی که با استقلال قرارداد بسته نمی ارزد، بیشتر شده و زمینه جدایی تیموریان را فراهم کرده است.

مسئولان باشگاه استقلال در تلاش هستند تا مشکلات تیموریان را حل کنند اما وضعیت نهایی این بازیکن تا بعد از دیدار با ذوب آهن مشخص خواهد شد.

به هر حال باید تا پایان بازی با ذوب آهن صبر کرد و دید نهایتا کار تیموریان با استقلال به کجا خواهد کشید اما در صورت جدایی آندو از استقلال که باشرایط و پیشنهادات موجود بعید نیست،باید منتظر مصاحبه طوفانیاین هافبک تیم ملی ایران و اعضای فنی و غیر فنی باشگاه استقلال علیه هم باشید.