جنایات رژیم صهیونیستی بدلیل عدم اتخاذ سیاستی واحد از سوی حاکمان کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی صبح امروز در دیدار علی بن فطیس المری، رئیس قوه قضائیه قطر، کشور قطر را به خاطر مسلمانی و همسایگی از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی خواند و گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، همیشه روابط خوبی با مردم و امرای قطر داشتیم و خواستار گسترش روابط هستیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری آیاتی از قرآن کریم که بر اتحاد مسلمانان تأکید می‌کنند، گفت: با یک میلیارد و هفتصد میلیون جمعیت، حدود 60 کشور و منابع فراوانی که کشورهای اسلامی در زمینه‌های مختلف دارند، می‌توانستیم قدرت اوّل برای تصمیم‌گیری‌ها در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی باشیم که اختلافات قومی، مذهبی و داخلی، جوامع اسلامی را به خود مشغول و در بعضی از موارد، فشل کرده است.

هاشمی رفسنجانی جسارت‌ها و ظلم‌های روز افزون رژیم غاصب صهیونیستی در حق مردم فلسطین و کشورهای اسلامی را به خاطر عدم اتخاذ سیاستی واحد از سوی حاکمان کشورهای اسلامی خواند و خواستار توجه بیشتر کشورهای اسلامی به مردم مظلوم فلسطین، مخصوصاً در غزه شد.

وی با تشریح اوضاع نابسامان کشورهای اسلامی، این حالت را به خاطر اختلافات دانست و گفت: نه تنها اصل قرآنی وحدت را فراموش کرده‌ایم، بلکه اختلافات مذهبی، مسلمانان را به جنگ با همدیگر کشاند.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به آرزوهای شخصیت حقیقی و حقوقی خویش برای وحدت جهان اسلام گفت: علاوه بر تلاش‌های فردی، به عنوان سیاست جمهوری اسلامی نیز برای وحدت مسلمانان تلاش می‌کنیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان سیاست‌های دولت خویش برای گسترش همکاری‌ها با کشورهای عربی در جنوب و کشورهای شمالی در آسیای میانه، گفت: همکاری برای تأمین آب شیرین یکی از برنامه‌های ما با کشورهای جنوب خلیج فارس، به خصوص قطر بود و در شرایط جدید نیز، زمینه‌های همکاری فراوان است.

وی با یادآوری برنامه‌های جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، گفت: با سیاست تنش‌زدایی این پیام را به همسایگان عربی خویش دادیم که جمهوری اسلامی به جدّ خواستار نگاه مسألمت آمیز در روابط آینده است.

همچنین علی بن فطیس المری، رئیس قوه قضائیه قطر نیز در این دیدار با ابلاغ سلام‌های امیر و مسؤولان قطر، گفت: گسترش روابط دو کشور از سیاست‌ها و خواسته‌های امیر است و می‌دانیم که اشتراکات ما بیش از نکات اختلافی است.

وی با اشاره به اقدامات 13 ساله خویش در مسایل قضائی قطر، گفت: طی مذاکراتی که با بعضی مسؤولین ایران و امروز با شما داشتیم، به خردمندی مردم ایران رسیدیم که می‌توانند فرزندان اسلام را در شرایط سخت متحد کنند.

علی بن فطیس المری با تأکید بر نگاه نخبگان علمی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، مخصوصاً در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا به جایگاه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حل مسایل و مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی، گفت: امیدواری‌ها به نقش جناب‌عالی، فراتر از جایگاه اسلامی است و می‌خواهند با روحیات لطیف انسانی و اندیشه‌های پویا برای کم کردن مشکلات وارد شوید.

رئیس قوه قضائیه قطر با ابراز تأسف از آشفتگی‌های داخلی کشورهای اسلامی، به تجربیات موفق انقلاب اسلامی برای عبور از موانع و مشکلات اشاره کرد و گفت: با توجه به شناختی که از مقاطع مختلف عمر شما داریم و جایگاهی که در جمهوری اسلامی و جهان اسلام دارید، مسؤولیت بسیار سنگینی برای کم کردن اختلافات مسلمانان دارید.

وی افزود: وظایف خردمندان جهانی و مسلمان است که از گسترش جهالت‌ها جلوگیری کنند.