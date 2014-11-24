به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدزاده دوشنبه در جلسه شورای اداری شبستر، روحیه بسیجی را عامل موفقیت در بسیاری از امور عنوان و تصریح کرد: بسیج نقش مهمی در عرصه ها و برهه های مختلف کشور داشته و همین اندیشه، فرهنگ و روحیه بسیجی پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را موجب شده است.

وی با اشاره به نقش آفرینی بسیج در بحران های مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: روحیه و فرهنگ بسیجی در بحران هایی مانند فتنه سال های ۷۸ و ۸۸ توانست توطئه های دشمنان را خنثی کند و همچنین فعالیت های این نیرو درجبهه های علمی، صنعتی، اقتصادی و سایر حوزه ها نیز پیشرفت و توسعه کشور را به دنبال داشته است.

امام جمعه شبستر داشتن روحیه بسیجی و خلوص را از ویژگی های الزامی مسئولان برای حفظ نظام برشمرد و افزود: پاسداری از اسلام، نظام، ولايت و مکتب اهل بیت(ع) بزرگترين وظیفه مسئولان است و همه برنامه ها و حرکت ها نیز باید حول محور ولایت و خدمت به مردم صورت گیرد چرا که اگر مسوولان خالصانه به مردم خدمت کنند در واقع بالاترین خدمت را برای تداوم نظام انجام داده اند.

حفظ قرآن و عترت از مهمترین وظایف بسیج است

امام جمعه مرند نیز در دیدار با کارکنان و بسیجیان این شهرستان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، حفظ خط قرآن و سیره پیامبر اعظم(ع) از مهمترین وظایف این نیرو عنوان و تصریح کرد: توسعه و تعمیق فرهنگ بسیجی در راستای جهت گیری اسلامی است و تحقق بخشیدن به منویات رهبری و ارشاد و هدایت اعضا از دیگر وظایف این سازمان است.

حجت الاسلام علی نعمت زاده در ادامه با بیان اینکه انقلاب و اسلام سرچشمه گرفته شده از مبنای دینی پیامبر اسلام است، اظهار داشت: همین موضوع وظیفه بسیجیان را نسبت به دیگر اقشار جامعه در دفاع از آرمان های اسلامی انقلاب سنگین تر می کند.

علی قویدل فرمانده سپاه مرند نیز در ابتدای این دیدار ضمن تشریح برنامه های گرامیداشت هفته بسیج از برگزاری حدود ۲۵۰ برنامه فرهنگی در این ایام خبر داد و افزود: دیدار با نماینده ولی فقیه در شهرستان، فضا سازی، صدور بیانیه، برپایی کرسی های آزاد اندیشی، یادواره شهدا و بازدید از خانواده های معظم شهدا و دیدار عمومی با مردم بخشی از برنامه های گرامی داشت در هفته بسیج است.

نیروهای بسیج در پاسداری از ولایت هیچ تردیدی به خود راه نمی‌دهند

فرمانده سپاه مراغه نیز در همایش نقش بانوان در تمدن اسلامی به نقش تعیین کننده بسیج در تبیین فرهنگ و ارزش های اسلامی و دینی اشاره کرد و گفت: بسیج همواره در صحنه های حساس و خطیر جامعه، نقش تعیین کننده خود را نشان داده و از ارزش ها و آرمان های اسلامی و انقلابی صیانت کرده است.

اکبر شالچی زاده با بیان اینکه بسیجیان در عرصه فرهنگ سازی و بصیرت افزایی در جامعه اسلامی نیز نقش مهمی دارند، افزود: نیروهای بسیج در پاسداری از ولایت و آرمان های انقلابی هیچ تردیدی به خود راه نمی دهند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه مراغه نیز در این همایش، بسیجیان را طلایه داران تمدن بزرگ اسلامی در عصر حاضر عنوان و اظهار داشت: بسیجیان در عرصه فرهنگ سازی، شکل گیری، پیشرفت و تداوم تمدن بزرگ اسلامی تلاش کرده و در شرایطی که نظام سلطه با ایجاد گروه های تروریستی و فضاسازی های منطقه ای و فرامنطقه ای در صدد مقابله و جلوگیری از شکل گیری تمدن بزرگ اسلامی در جهان است، استوارانه در برابر این زیاده خواهی ها ایستاده اند.

حجت الاسلام اباصلت فیضی زاده تدابیر رهبر فرزانه انقلاب در مقابله با توطئه های شوم دشمنان اسلام و انقلاب را راهگشای جامعه اسلامی در این برهه حساس و تاریخی دانست و اظهار داشت: وی با بیان اینکه بسیج و در کنار آن خانواده ها به دلیل نقش تعیین کننده و مهم خود در شکل گیری تمدن اسلامی، باید با توجه به رهنمودها و چشم اندازهای ۲۰ ساله ترسیمی از سوی رهبر فرزانه انقلاب در خصوص سبک زندگی اسلامی گام بردارند.

راه بسیج خط سرخ حسینی و خط سبز مهدوی است

فرمانده سپاه چاراویماق نیز در جمع مردم این شهرستان با اشاره به هدف های متعالی بسیج گفت: این نیروی مردمی به هیچ گروه و جریانی در داخل و خارج وابسته نیست و راه بسیج فقط خط سرخ حسینی و خط سبز مهدوی است و با توجه به هراس دشمن از نیروی جوان و بسیجی نظام جمهوری اسلامی ایران، بسیج بازوی قدرتمند و تأثیر گذار در همه عرصه های کشور بشمار می رود.

علی علیدوست با بیان اینکه بسیج در همه صحنه ها به موقع و با بصیرت ظاهر می شود، خاطر نشان شد: همین ویژگی یأس استکبار را در پی دارد و با توجه به اینکه بسیج از متن ملت است، در فضای امروزی دشمن با همه توان نقاط قوت ملت ایران را نشانه رفته که بسیج در صدر این برنامه ها قرار دارد.

فرهنگ مقاومت باید با بصیرت و ولایت‌مداری همراه باشد‎

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا نیز در همایش روشنگری و مجمع عمومی بسیج مراغه با تاکید بر همراهی فرهنگ مقاومت با بصیرت و ولایتمداری گفت: افزود: وجود بصیرت و ولایتمداری در تبعیت و پیروی از رهبر فرزانه انقلاب موجب اقتدار و تداوم نظام و انقلاب اسلامی شده چرا که اسلام ناب محمدی (ص) به پرچمداری امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان جانشین بر حق ایشان طلایه دار آزادی و آزادگی بوده و در برابر اسلام آمریکایی و افراطی که از سوي نظام سلطه حمالیت می شود، ایستاده است.

حجت الاسلام ابوالفضل عباس ولایی با بیان اینکه اسلام سکولار نیز با حمایت نظام سلطه و رژیم های وابسته منطقه درصدد ضربه زدن به آرمان ها و ارزش های اسلام ناب محمدي است، تصریح کرد: جبهه مقاومت و در راس آن جمهوری اسلامی ایران در برابر این توطئه ها با قدرت ايستاده که در این میان تفکر بسیجی به عنوان الهام بخش جبهه مقاومت اسلامی در منطقه، توانسته فرهنگ ایستادگی، شهادت و مقاومت در برابر نظام های سلطه را براي همگان به اثبات برساند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا در بخش پايان سخنان خود خاطرنشان كرد: در حال حاضر نیز در عرصه بین المللی و جهانی، تفکر بسیجی و ملت بزرگ ایران پشتیبان تیم مذاکره کننده در مذاکرات اخیر ۱+۵ است.