ساخت نخستین نقشه سه بعدی گفتاری جهان برای نابینایان

به گزارش خبرگزاری مهر، این نقشه سه بعدی مجهز به حسگرهای مختلفی است که به لطف افکتهای صوتی پیشرفته، کارایی قابل توجهی برای نابینایان دارد.

این فناوری نوین با همکاری محققان دانشگاه بوفالو و شرکت دانش بنیان Touch Graphics ارایه شده است و پیش بینی می شود به زودی به عنوان یکی از کاربردی ترین ابزارآلات مورد استفاده از سوی نابینایان و کم بینایان تبدیل شود.

به تازگی مدل ابتدایی از این فناوری در مدرسه نابینایان پرکینز ماساچوست آمریکا راه اندازی شده است که با استقبال استفاده کنندگان همراه شده است.

فناوری به کار رفته در این مدل سه بعدی در نوع خود جالب توجه است. محققان در این پروژه از ترکیب رنگی مخصوصی با ویژگی رسانایی برای پوشاندن سطح ریز ماکت ساختمانها و سایر مسیرهای نقشه استفاده کرده اند. این ترکیب رنگی به سیستم این امکان را می دهد تا فشار وارد شده از سوی سرانگشتان استفاده کننده را احساس و به خوبی درک کند.

در ادامه سیگنالهایی از طریق سیم هایی مخصوص به حسگری که در زیر صفحه نقشه تعبیه شده ارسال می شود. پس از آن از طریق رایانه ای مخصوص نام و سایر اطلاعات مرتبط با مسیرهای منتهای به ساختمان لمس شده به صورت گفتاری اعلام می شود. کاربر می تواند با قرار دادن انگشتانش بر روی ساختمانی خاص برای مدتی طولانی، اطلاعات بیشتری درباره آن دریافت کند.