امیر رهبر فیلمساز ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر از موفقیت فیلمش در جشنواره فیلم کوتاه مونیخ خبر داد و اعلام کرد: در این جشنواره 42 فیلم از 22 کشور دنیا شرکت کرده‌ بودند و فیلم من با موضوعی محیط زیستی جزو سه فیلم برتر قرار گرفت و در نهایت جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد. جشنواره نفر دوم هم نداشت.

وی افزود: این فیلم انیمیشن با نام «ترازو» در دو دقیقه‌ با تکنیک کات اوت ساخته شده است و پیش از این در جشنواره‌های دیگری در هامبورگ، ایتالیا و پرتقال جایزه گرفته است. در ایران نیز فیلم برگزیده فستیوال فیلم کوتاه کودک شد.

این انیماتور درباره جشنواره فیلم کوتاه مونیخ توضیح داد: این جشنواره وابسته به مدرسه فیلمسازی مونیخ است و فیلمساز برجسته‌ای چون ویم وندرس در همین مدرسه درس خوانده و در همین مدرسه هم درس می‌دهد. لارس فون تریر هم اولین جایزه اش را از این جشنواره گرفته است.

رهبر در پایان گفت: بهترین کارخانه دوربین‌سازی یا یک شبکه آلمانی از جمله حامیان مالی این جشنواره بزرگ بودند. نکته قابل توجه درباره جشنواره مونیخ این بود که در طول 34 دوره برگزاری آن، «ترازو» اولین فیلم ایرانی بود که موفق به شرکت در آن شده است.