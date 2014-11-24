‌به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علامه طباطبائی با سه دانشگاه از کشور هندوستان تفاهم‌نامه همکاری امضاء کرد.

پروفسور احمد طلعت، رییس دانشگاه "جامعه ملیه اسلامیه"؛ پرفسور جی. ان. قاضی، رییس دانشگاه "همدرد" و پروفسور مشاهد حسین، رییس دانشگاه "روهیکلند" از کشور هندوستان با حضور در دانشگاه علامه طباطبایی در زمینه برقراری و گسترش همکاری‌های علمی فی‌مابین به رایزنی و گفتگو پرداختند.

دکتر حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اظهار امیدواری کرد که این جلسه سرآغازی برای گسترش روابط میان دانشگاه‌های ایران و هند باشد.

وی با اشاره به تغییرات به وجود آمده در سیاست‌های کلان علمی و فرهنگی در دولت جدید جمهوری اسلامی ایران، امضاء تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه و دانشگاه‌های هند را زمینه‌ساز تبادل استاد و دانشجو و سایر همکاری‌های علمی میان دو دولت و ملت توصیف کرد.

روسای دانشگاه‌های هندوستان نیز با معرفی دانشگاه متبوع خود به ارائه اطلاعاتی در خصوص رشته‌های تحصیلی ، امکانات آموزشی و پژوهشی و تعداد اساتید و دانشجویان پرداخته سپس با ابراز تمایل نسبت به عقد تفاهم‌نامه همکاری، آشنایی با فرهنگ و تمدن ایران را در کنار همکاری‌های علمی از جمله اهداف خود در برقراری ارتباط دوجانبه عنوان داشتند.

پس از اتمام رایزنی‌ها، تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه با سه دانشگاه هند به صورت جداگانه به امضاء دکتر سلیمی و روسای این دانشگاه‌ها رسید.