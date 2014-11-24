حجت‌‌الاسلام محمدصادق صالحی منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حساسیت‌های برگزاری کنگره جهانی جریان‌های تکفیری و افراطی از دیدگاه علمای اسلام اظهار کرد: از روزی که آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی طرح برگزاری این کنگره را مطرح کردند بیش از یک سال می‌گذرد و ما در این مدت خود را موظف دانستیم امنیت این کنگره را صد درصد تامین کنیم.

استاندار قم تاکید کرد: وقتی این کنگره در قم برگزار می‌شود نشان دهنده این است که کوچکترین مشکل امنیتی در استان قم وجود ندارد.

قم افتخار میزبانی از علمای جهان اسلام را دارد

حجت‌الاسلام صالحی منش با اشاره به نقش آیات عظام مکارم شیرازی و سبحانی در برگزاری این کنگره اظهار کرد: شهر قم افتخار دارد که پذیرای علمای برجسته از کشورهای اسلامی است.

وی ادامه داد: وقتی صدها نفر از علمای طراز اول جهان اسلام قرار است به قم سفر کنند طبیعی است مشکلاتی وجود داشته باشد ولی خوشبختانه با کمک خوب سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و اداره کل اطلاعات، توانستیم نظم و امنیت را حاکم کنیم و تاکنون که نزدیک به برگزاری مراسم اختتامیه است هیچ مشکلی برای مهمانان کنگره و مردم قم ایجاد نشده است.

استاندار قم تصریح کرد: استان قم با قابلیت خاص خود توانسته است مسائل مورد نیاز کنگره جهانی جریان‌های تکفیری را تأمین کند.