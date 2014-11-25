بسیج مرد همه میدان هاست/ حاج قاسم نماد ایستادگی/ دشمنی آمریکا ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي و قطع دست استکبار جهاني و منافع آنها در ايران، توطئه‌ها و فتنه‌هاي شياطين عليه ايران روز به روز گسترش يافت. در چنين شرايطي امام خميني در پنجم آذر ۱۳۵۸، فرمان تشکيل بسيج را صادر کردند و فرمودند: مملکتي که ۲۰ ميليون جوان دارد، بايد بيست ميليون ارتش داشته باشد.

«هفته بسیج، در حقیقت فرصتی برای ارائه حرکت عظیمی است که به وسیله امام بزگوار راحل در این کشور پایه‌گذاری شد و این حرکت، در این منطقه اسلامی و دینی، برای دیگر ملتها هم ان‌شاءاللَّه الگو و سرمشق خواهد شد. تا بسیج هست، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است. مطمئن باشید اگر حضور بسیج مستضعفین در هشت سال دفاع مقدس نبود، امروز سرنوشت کشور چیز دیگری بود.»

اینها بخشی از رهنمودهای رهبر انقلاب در مورد اهمیت و نقش بسیج در کشور است.

به مناسبت هفته بسیج و به منظور آگاهی از آخرین دیدگاهها، دستاوردها و برنامه های پیش روی بسیج شامگاه یک روز پائیزی به دفتر سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین رفتیم و ساعتی را با وی به گفتگو نشستیم.

مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

*با توجه به اینکه شما در عرصه های مختلف از قبل از انقلاب و مبارزات تا بعد از آن از جمله در قرارگاه غرب کشور، سپاه، حفاظت اطلاعات ناجا، ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی مقاومت بسیج حضور داشتید کدام فضا با روحیه و طبع شما سازگارتر بود و تمایل داشتید از ابتدا در این حوزه نقش ایفا کنید؟

دوران دفاع مقدس که ویژگی های خاص خودش را داشت و هیچ چیزی جای آن را نمی گیرد. افراد با اخلاصی که با آنها محشور بودیم و هیچ کدام نمی دانستیم که چند دقیقه دیگر برایمان چه اتفاقی می افتد و چه کسانی از جمع ما شهید می شوند. به همین دلیل آن دوران، دنیای خاص خودش را داشت.

اما بنده در مسئولیت های مختلفی که داشته ام لذت بخش ترین دوران خدمتم در بسیج بوده است چون انسان در اینجا روزانه با مخلص ترین، فداکارترین و ناب ترین بخش جامعه ارتباط دارد و دائما از آنها الهام و انرژی می گیرد.

بسیج مرد همه میدان هاست/ دیکتاتوری اقلیتی در آمریکا حاکم است

*با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری که فرمودند بسیج گره گشای مشکلات کشور است این سازمان در جهت رفع آسیب های اجتماعی و مسائلی از این قبیل چه برنامه هایی را عملی کرده و همچنین در آینده نیز چه برنامه هایی دارد؟

بسیج مرد همه میدان هاست، زیرا افرادی هستند که انگیزه دارند با کار داوطلبانه اهداف انقلاب را پیش ببرند و این ظرفیت را امام راحل در میان مردم ما شناسایی کردند که مردم حاضرند با بهره گیری از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف انقلاب از خود مایه بگذارند.

این پتانسیل نیز با بسیج نهادینه شده است و به طور کلی نیز بسیج را می توان حضور نهادینه مردم در تمام عرصه ها دانست.

به طور مثال نهایت حضور مشارکت مردم در کشورهای مدعی دموکراسی جهان را می توان در صحنه انتخابات مشاهده کرد. به طوری که در غرب ما شاهد بحران مشارکت هستیم و دیکتاتوری اقلیتی در آنجا حاکم است. در آمریکا مسئولان آنها خجالت می کشند که درصد مشارکت مردم در انتخابات را اعلام کنند.

اما زمانی که بحث انتخابات ما می شود از یک سال قبل پیشواز می روند و می گویند چند درصد از مردم حق رای دارند و حتی روزشمار می زنند و هرچقدر می توانند به دروغ درصد افراد واجد شرایط را زیاد می کنند تا در نهایت هر درصدی از مردم که در انتخابات شرکت کنند باز هم عدد کوچکی به نمایش دربیاید که بگویند اینها شرکت نکردند و حتی وقتی هم که مردم در انتخابات حضور پرشور پیدا می کنند؛ می گویند دروغ بوده و مردم را به زور وارد عرصه انتخابات کردند.

وقتی که انتخابات خودشان می رسد نه تنها ۶ ماه قبل چیزی نمی گویند بلکه بعد از انتخابات هم اعلام نمی کنند که چه درصدی از مردم حق رای دارند و چه درصدی از مردم شرکت کردند و به طور کلی هیچکس نمی داند در انتخابات آمریکا بخصوص در انتخابات اخیر چند درصد از مردم حضور پیدا کردند و هیچ مقام رسمی آن را اعلام نکرد و برخی تنها اعداد مبهم مطرح می کنند که با این حساب شاید در بعضی از ایالت های آمریکا زیر ۱۰ درصد شرکت کرده باشند چون دموکراسی در آنجا وجود نداشته و اصلا انتخابات معنایی ندارد.

اگر هم انتخاباتی وجود داشته باشد دموکراسی غرب می گوید مردم بیایند و انتخاب کنند و پس از آن به خانه شان بروند و دیگران کشور را اداره می کنند اما در نظام اسلامی این طوری نیست مردم سالاری دینی می گوید مردم در همه شرایط مسئول هستند و باید در صحنه باشند و نقش آفرینی کنند.

مرزهایی بین مردم و دولت در کشورهای غربی وجود دارد که در نظام اسلامی این طوری نیست زیرا در نظام اسلامی مردم با نظام و دولت یکی هستند که باید این نیروی عظیم که همواره داوطلبانه در صحنه حضور دارند را قدر بدانیم و استفاده کنیم، منتها ما از این ظرفیت عظیم بسیار کم بهره برده ایم.

بسیج قدرت تهدید و تهاجم را از دشمن گرفته و تصور درگیر شدن با چنین نیرویی آمریکا را زمینگیر کرده است

زیرک ترین و هوشمندترین بخش ها در کشور ما حوزه نظامی بوده که از ابتدای انقلاب بخصوص دوران دفاع مقدس و تا الان این ظرفیت(بسیج) را شناخته و از آن بهره مند شده است. به طوری که ما اگر بسیج را از دفاع مقدس حذف کنیم برابر با شکست می شود.

یکی از اثرگذارترین بخش های توان دفاعی که دشمن را متوقف و قدرت بازدارندگی ایجاد کرده، بسیج است و این نیرو قدرت تهدید و تهاجم را از دشمن گرفته است.

به دلیل گستردگی بسیج و نفوذ آن در بطن مردم و همچنین پراکندگی بسیج از مرزها تا عمق کشور تصور درگیر شدن با چنین نیرویی آمریکا را زمینگیر کرده است.

از ابتدای انقلاب تاکنون هوشمندانه بسیج را سازماندهی و هدایت کرده و آموزش دادند و امروز نیز بهره آن را در امنیت ملی و قدرت بازدارندگی شاهدیم. برخی کشورهای همسایه، شرق آسیا و شمال آفریقا درگیر جنگ و خونریزی هستند اما کشور ما در امنیت و آرامش به سر می برد که دلیل آن هم بهره گیری خوب از آمادگی دفاعی مردمی است.

دستگاه های مسئول از ظرفیت بسیج استفاده نمی کنند/ ارائه طرح بسیج برای مبارزه با مواد مخدر

متاسفانه سایر بخش ها قدر این ظرفیت را ندانستند و هنوز هم از آن بهره برداری خوبی نمی کنند و تنها در موارد محدودی از جمله برقراری امنیت در برگزاری انتخابات و دیگر مسائل از آن استفاده می شود.

خوشبختانه اکنون نیروهای بسیجی با علاقه در قالب گروه های جهادی فرهنگی و اقتصادی و غیره عمل می کنند اما دستگاه های مسئول از این ظرفیت موجود با برنامه ریزی هوشمندانه استفاده نمی کنند که این نقص بسیار مهمی است. بسیج برای کاهش اسیب های اجتماعی طرح مبارزه با مواد مخدر را ارائه کرده که باید به تصویب دستگاههای زیر ربط برسد، همچنین در حوزه سوادآموزی نیز می توانیم با استفاده از پتانسیل و ظرفیت بسیج، بی سوادی را در کشور در مدت زمان کوتاهی ریشه کن کنیم. امام راحل در فرمان سوادآموزی که صادر کردند دو بار کلمه بسیج را به کار بردند که متاسفانه به آن عمل نکردیم.

یکی از ویژگی های ممتاز الگوی اسلامی ایرانی، پیشرفت است که اصل اساسی خصوصیت این پیشرفت مشارکت گسترده مردم برای حل مسائل و پیشرفت جامعه است که این اصل هنوز در دستگاه های اجرایی ما به رسمیت شناخته نشده و این موضوع هم اکنون مشکل ماست.

دو گام اساسی بسیج برای تحقق اقتصاد مقاومتی/ ایجاد ۲۳ هزار تولیدی و ۵۰ هزار شغل برای جوانان

*با توجه به تحریم های دشمنان علیه ملت ایران، رهبر معظم انقلاب به کارگیری اقتصاد مقاومتی را راه حل غلبه بر مشکلات عنوان نمودند، بسیج سازندگی در عملی شدن اقتصاد مقاومتی چه برنامه هایی را عملی کرده است؟

بسیج سازندگی در سال های اخیر با راهنمایی هایی که حضرت آقا داشتند و به بنده فرمودند تا می توانید این اقدامات و فعالیت ها را گسترش دهید، خوشبختانه این مهم تحقق یافت و به برکت همین فرمان مقام معظم رهبری شاهد حضور گسترده بسیج سازندگی در تمامی روستاها و مناطق محروم کشور در جهت محرومیت زدایی هستیم. منتها در کنار این گسترش نیز گروه های جهادی ما دو کار بسیار مهم را در عرصه اقتصاد مقاومتی شروع کردند که گام اول آنها راه اندازی واحدهای تولیدی در عرصه مواد غذایی و ایجاد امنیت غذایی بود.

ما متاسفانه در کشور گرفتار رکود تورمی هستیم که داروهای این دو درد با هم تناقض دارند. البته راه های عملی وجود دارد که بتوان این دو درد مهم را همزمان درمان کرد که یکی از راهکارهای حل این معضل را حضرت آقا فرمودند و آن هم فعال کردن ظرفیت های پنهان بود.

گام دوم این گروه های جهادی نیز سرمایه گذاری اندک بدون تزریق پول توام با افزایش تولید بود که خوشبختانه توفیقات بسیار ارزشمندی را برای ما به ارمغان آورد. در همین زمینه ما در سال گذشته ۲۳ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی را راه اندازی و حدود ۵۰ هزار شغل برای جوانان با امکانات خود بسیج ایجاد کردیم.

بسیج تصدی گری در هیچ واحد تولیدی ندارد/ راه اندازی ۴۰ هزار واحد تولیدی در سال جاری

سازمان بسیج مستضعفین با وجود اینکه متولی راه اندازی این واحد های تولیدی بوده اما به هیچ عنوان تصدی گری در این رابطه ندارد. ما تنها به جوانان مهارت مورد نیازشان را آموزش و تسهیلات فراهم می کنیم و خودشان وارد صحنه تولید کار و صاحب سرمایه می شوند. در سال جاری نیز راه اندازی ۴۰ هزار واحد تولیدی را در مناطق مختلف کشور در دستور کار داریم. تاکنون ۲۰ هزار واحد از این واحدها به سرانجام رسیده و مابقی آنها در حال انجام است.

یکی دیگر از عرصه هایی که بسیج به آن ورود پیدا کرد کمک به کشاورزان در راستای افزایش برداشت محصولات بود. در این زمینه نیز سازمان بسیج مهندسین را راه اندازی کردیم که این بخش توانست ۲۰ محصول عمده کشاورزی را که ۸۰ درصد مواد غدایی ما را تشکیل می دهند مورد بررسی قرار داده و بهترین روش ها را برای افزایش تولید آن محصولات برگزیده و در دوره های آموزشی که در سراسر کشور برگزار کردیم به کشاورزان بیاموزد.

اینکه بگویند حضور بسیج در عرصه اقتصادی مضر بوده یک ظلم بزرگ است

*گاهی انتقاداتی به سپاه و بسیج نسبت به فعالیتشان در عرصه اقتصادی می شود و حتی برخی از رسانه های معاند نیز آن را دخالت برای کسب سود تلقی می کنند، ارزیابی شما از این سخنان چیست؟

شاغل کردن جوانان و افزایش تولید بدون اینکه سودی در جیب سازمان بسیج برود و چیزی هم جز رنج و سختی و عرق ریختن بدون اجر و پاداش برای بسیج ندارد. این ظلم است که بگویند این حضور مضر است، بلکه این حضور سرتاسر فایده بوده و این اقدام یعنی اشتغال و تولید ملی در جهت امنیت غذایی کار بسیار عظیمی است. در ابتدای همین دولت بنده در جلسه مشترکی که با وزیر محترم جهاد کشاورزی داشتم، آقای حجتی صراحتا گفت که تمام اقدامات شما در حوزه اقتصادی برای کشور مفید بوده است.

تمام این کارهای بزرگ را قبل از انقلاب خارجی ها انجام می دادند و از ایرانی ها به عنوان کارگر استفاده می شد که پس از انقلاب بعد از این که کشور وارد این عرصه یعنی کارهای بزرگ شد، مشاهده کرد که در کشور نیرویی که بتواند این اقدامات را انجام دهد وجود ندارد.

در همین رابطه نیز قانون اساسی یک خط مشی هوشمندانه ای را تجویز کرده و اعلام می دارد که در زمان صلح، دولت می تواند درصدی از ظرفیت های مهندسی نیروهای مسلح را در حدی که به آمادگی دفاعی کشور لطمه نخورد، برای توسعه و آبادانی کشور استفاده کند که در همین رابطه نیز میزان تشخیص نیروی مورد استفاده در این مسیر با تشخیص فرمانده کل قواست که این اقدام هوشمندانه را ما انجام دادیم.

برخی در داخل از خارجی ها در تبلیغات علیه فعالیت های مهندسی نیروهای مسلح دنباله روی کردند

مهندسان و متخصصانی که در یگان های مهندسی نیروهای مسلح حضور داشتند سرمایه های کشور به شمار می روند، از طرفی خوابیدن این سرمایه های مهندسی نیروهای مسلح ظلم به کشور است. در همین رابطه دولت ها درخواست کردند و این نیروها را به کار گرفتند که این اقدام آنها شیرینی و موفقیت های بسیار بزرگی را برای کشور به ارمغان آورد.

خارجی هایی که به واسطه این اقدام بسیار خوب مهندسی نیروهای مسلح لطمه خوردند و باعث شد پایشان به این کشور دیگر باز نشود، به بهانه اینکه ایرانی ها نمی توانند و ما می توانیم، شروع کردند به تبلیغات علیه این اقدامات و متاسفانه برخی ها در داخل از آنها دنباله روی کردند و این حضور را مایه ضرر دانستند و گفتند اینها بروند کنار.

بعضی از استانداران التماس می کنند فلان پروژه ها را قرارگاه قرب بپذیرد

بنده به واسطه مسئولیت های متعددی که در نیروهای مسلح داشتم می توانم به جرات بگویم که بارها وزرا و استانداران دولت های مختلف نزد ما آمدند و ما را واسطه کردند و درخواست و التماس کردند که فلان پروژه ها را در منطقه آنها قرارگاه قرب بپذیرد.

آنها می دانستند که یک گروه متخصص و مجربی که به دنبال منافع شخصی هم نیستند حاضرند بیایند کار را پیش ببرند و این واقعیت بسیار آشکار و روشنی است لذا اینها افتخار کشور هستند و نباید اقداماتشان زیر سئوال ببریم و به نظر بنده آن تخریب ها و صحبت های این چنینی دنباله روی از تبلیغات غربی است.

اجرای پروژه های بزرگ کشور توسط قرارگاه قرب و خاتم الانبیاء بزرگترین افتخار برای نیروهای مسلح و نظام است و این اقدام به نفع کشور و مردم است و اینکه مردم را از چنین نیروهایی بی بهره کنیم و بگوییم بروند در پادگانهایشان بخوابند و هر موقع جنگ شد در صحنه حضور پیدا کنند، ظلم بسیار بزرگی است.

اگر نیروهای مسلح نبودند حتی یک پروژه هم به سرانجام نمی رسید

اگر نیروهای مسلح را از پروژه های عظیمی که تاکنون در کشور به سرانجام رسیده، حذف می کردیم خیلی از پروژه ها به سرانجام نمی رسید بلکه این اقدامات توسط متخصصان و جوانان همین مملکت و تجربه علمی آنها به ثمر نشسته، چرا باید این ها را حذف کنیم؟

یکی دیگر از این گونه فعالیت ها، راه اندازی بنیادهای تعاون در جهت حمایت از رزمندگان است. تمام کشورهای شرقی و غربی، نهادهای خاصی برای پشتیبانی خدماتی از رزمندگانشان دارند که این نهادها با سرمایه گذاری و یا ایجاد واحدهای تولیدی، کسب درآمد کرده و برای نیروهای خودشان مسکن و خدمات رفاهی تهیه می کنند تا رزمنده یا افسری که در جبهه یا در مناطق مرزی و پر خظر حضور دارد کمتر دغدغه مسکن و مسائل مالی داشته باشد. از جمله این بنیادهای تعاونی در کشورمان می توان به اتکا اشاره کرد که از پیش از انقلاب فعال بوده است اما نحوه فعالیت آن نسبت به قبل انقلاب بسیار تغییر کرده است.

*متاسفانه برخی افراد یا رسانه های معاند جنجال هایی را در مورد فعالیت های سیاسی نیروهای مسلح به راه می اندازند و می خواهند القا کنند که بسیج و سپاه به اشکال مختلف در سیاست دخالت می کنند، ارزیابی شما در این باره چیست؟

سپاه و بسیج پاسدار انقلاب هستند و طبق قانون اساسی مسئولیت حفظ تمامیت ارضی با ارتش است.

بسیج صرفا یک نیروی نظامی نیست بلکه یک نیروی سیاسی اعتقادی در همه عرصه ها است. بسیج یک نیروی فرهنگی است و به طور کلی بسیج مردم هستند و هنگامی که گفته می شود بسیجی ها در کارهای سیاسی حضور نداشته باشند یعنی اینکه مردم در سیاست دخالت نکنند. ما هم اکنون ۲۲ میلیون عضو رسمی بسیج داریم، مگر می شود به این افراد بگوییم در سیاست دخالت نکنید و حضور نداشته باشید؟

بسیج جناح بازی و سیاست بازی نمی کند/ بسیج سیاسی است اما سیاسی کار نیست/ برخی خلاف آزادی و استقلال حرف زدند

بسیج جناح بازی و سیاست بازی نمی کند، طبق فرموده مقام معظم رهبری، بسیج سیاسی است اما سیاسی کار نیست. ما سیاست های نظام را باید دنبال کنیم، سیاست های نظام دفاع از استقلال و آزادی است و اگر کسی خلاف آزادی و استقلال حرف زد که متاسفانه بعضی ها زدند، ما در مقابلشان می ایستیم و اگر کسی خواست علیه آزادی کاری انجام دهد ما مخالفش هستیم، سیاست نظام حاکمیت اسلام است و اگر کسی علیه حاکمیت اسلام اقدام کرد ما در مقابلش می ایستیم و این روشن است، سیاست نظام زیر بار زور نرفتن و مقابله با زورگویان بین المللی است و اگر کسی بخواهد ساز تسلیم در مقابل مستکبرین بزند، ما مخالفش هستیم.

بسیج وارد اختلافات و جناح بازی ها به طور سازمانی نمی شود

اما یک جاهایی مسائل جناحی مطرح می شود و برخی از یک گروه خاصی می گویند باید ما رئیس شویم و گروهی دیگر می گویند نه، باید ما رئیس شویم. که بسیج وارد این مسائل و این اختلافات و جناح بازی ها به طور سازمانی نمی شود. البته ممکن است اعضای این سازمان به هر یک از این سلایق گرایش داشته باشند ولی به شکل سازمان یافته وارد این مسائل نمی شویم.

تعبیر کردن امر به معروف و نهی از منکر به خشونت بی فکری و نادانی است/ دولتی ها نباید بترسند

*با توجه به بررسی طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس شورای اسلامی و دولت هم مخالفت هایی در جریان تصویب طرح در مجلس داشت، ارزیابی شما از کلیات این طرح چیست و همچنین نقش بسیج را در اجرای این طرح چگونه ارزیابی می کنید؟

طرح امر به معروف و نهی از منکر، ابراز محبت به هم‌نوع است که تعبیر کردن این محبت به خشونت، بی فکری و نادانی است. نهی از منکر و امر به معروف مصادیق متعددی دارد و منحصر به مسائلی مانند حجاب نیست.

حیات جامعه اسلامی و پیشرفت آن به امر به معروف و نهی از منکر بستگی دارد و دولتی ها هم نباید بترسند. به هر حال امکان دارد که دو نفر از آنها انتقادی داشته باشند، مگر چه اشکالی دارد؟ دولت نباید نگران باشد که چند نفر آن را امر به معروف و نقدش کند، مسئولان دولتی از وجود امر به معروف و نهی از منکر باید استقبال کنند.

همچنین برداشت هایی غلطی که از امر به معروف و نهی از منکر شده باید تصحیح شود.

چه اشکالی دارد که مردم نسبت به همدیگر، نسبت به اقدامی غلط تذکر داده یا همدیگر را تشویق کنند. این کار چه خشونتی دارد؟ بنابراین نسبت دادن امر به معرون و نهی از منکر به اعمال خشنونت صحیح نیست.

*با توجه به داغ بودن موضوع مذاکرات هسته ای، تحلیل شما از آنچه که تاکنون گذشته چیست؟

ایران با عزت آمریکا را از این کشور بیرون انداخت و از همان موقع آنها منت کشی و التماس بازگشت می کنند و می خواهند سلطه خودشان را برگردانند. حالا هر چقدر که توانستند با زور این کار را انجام دادند و الان که دیدند زورشان نمی رسد و دیدند با قدرت سلاح و زور کارشان پیش نمی رود، تزویر را به کار گرفتند.

از حقوق هسته ای به هر قیمتی دفاع می کنیم/ ظرفیت سوژه هسته ای به پایان رسیده

در رابطه با مذاکرات هسته ای نیز ما حقوقی داریم و این حقوق چیزی نیست که از آن بگذریم و ما باید از عزت و ارزش خود به هر قیمتی دفاع کنیم. هیچکس اجازه ندارد حقوق کشور را به بیگانگان واگذار کند و یا کوتاه بیاید.

البته ملت ایران از سالهای گذشته پای میز مذاکره بوده و هست و آنها بودند که نمی خواستند این مذاکرات پیش برود و به نتیجه برسد و کارشکنی می کردند اما امروز شاید دیگر ظرفیت سوژه هسته ای به پایان رسیده باشد و دیگر مردم دنیا از این سوژه خسته شده اند.

اگر قرار بود بمب اتمی درست شود تا الان درست می شد/ دشمنی با آمریکا در هر صورتی پابرجاست

اگر قرار بود بمب اتمی درست شود تا الان درست می شد. درست کردن بمب اتمی این قدر زمان نمی برد. اگر ایران قرار بود درست کند تا الان درست می کرد لذا ظرفیت این سوژه و این داستان به پایان رسیده و شاید آنها علاقه مند هستند پرونده این موضوع را بسته و وارد مسئله دیگری با ایران شوند.

مذاکرات هم حل شود با طرح مسئله دیگری وارد بحث با ایران می شوند

خصومت ها همچنان پابرجاست و ماهیت رژیم آمریکا نه تنها عوض نشده بلکه بدتر هم شده است و هر چقدر هم جلوتر می رویم بدتر می شود ولو اگر در مذاکرات آنها در برابر حقوق مسلم ما تسلیم و تمام تحریم ها را هم بردارند دشمنی با آمریکا همچنان پابرجاست زیرا ماهیت این رژیم عوض نشده است و خوی تجاوزگرایانه و دیکتاتوری آن ادامه و جریان دارد و آنها حتی پس از حل مذاکرات هسته ای از منظر دیگری همچون حقوق بشر و ... وارد بحث با ایران می شوند.

انجام مذاکره به دلیل اتمام حجت است/ جدی تر از تحریم ها، تخریب های اقتصادی است

البته اینکه چرا اجازه داده شده که مذاکره انجام شود به دلیل اتمام حجت است. اساس روابط سیاسی اسلامی با دشمنان خارجی بر اتمام حجت است و باید برای همه روشن شود ماجرا چیست و گرنه تحریم ها نمی تواند ایران را وادار به انجام کاری یا صرف نظر از انجام کاری کند.

جدی تر از تحریم ها، تخریب های اقتصادی است، همانند بازی با قیمت نفت که هم اکنون توسط غرب و برخی کشورهای همسایه در حال انجام است و همچنین یارانه ای که آمریکایی ها و غربی ها برای شکست اقتصاد ما به سایر کشورها می دهند تا محصولاتی را که ما در کشورمان تولید و صادر می کنیم، آنها تولید و صادر کنند و جای ما را در بازار جهانی بگیرند و بدین وسیله به اقتصاد ما ضربه بزنند.

در همین رابطه نیز بنده نموداری از قیمت نفت از زمان سازش و مقاومت کشیدم و دو سال پیش به مسئولان ارائه دادم که بسیاری از نوچه های بیگانگان در داخل و خارج خندیدند اما الان به همه ثابت شد که چه اتفاقاتی در حوزه نفت در حال انجام است.

تحریم ها از ابتدای انقلاب بوده و هست و اگر بتوانیم به خوبی مدیریت و اداره کنیم همه اینها قابل دور زدن است ولو اگر آمریکا دور تا دور ایران سرباز بگذارد و اجازه ندهد حتی یک سیخ وارد کشور شود ایران ظرفیت این را دارد که بتواند خود را خوب اداره و پیشرفت کند. ما هم اکنون برای ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت آب و خاک بالفعل داریم و می توانیم نیازهای خودمان را تامین کنیم.

دشمن توانایی مقابله و ایستادگی در برابر مردم و نیروهای مردمی عراق را ندارد

*با توجه به سوابق شما در سپاه بدر و فعالیت های برون مرزی، ارزیابی تان از تحولات کشورهای منطقه به خصوص عراق و سوریه و نیز نقش مستشاری ایران در این رابطه چیست؟

قضیه عراق با سوریه فرق می کند، در عراق نیروهای گسترده مردمی، آموزش دیده، تمرین کرده و جنگ دیده وجود دارد، منتهی این نیرو به بازی گرفته نمی شد و زمانی که خطر جدی شد هیچ راهی جز پناه بردن به این نیرو نبود که الحمدلله امروز راه این نیروها باز شده و شیرینی پیروزی هایی که اینها کسب کرده اند برای مسئولان آن کشور به قدری دلچسب بوده که به دنبال گسترش آن هستند.

ما مطمئن هستیم روند پیروزی ها در عراق به شرط حفظ وحدت مردم ادامه پیدا خواهد کرد و بنده با توجه به شناختی که از مردم عراق دارم این رزمندگان ان شاء الله همه مناطق را از حضور دشمنان پاکسازی می کنند و این دشمن نیز توانایی مقابله و ایستادگی در برابر مردم و نیروهای مردمی عراق را ندارد.

اما در سوریه نیروهایمان نوپا هستند و چنین نیروهایی را قبلا نداشتیم و آموزش نداده بودیم اما تاکنون بسیار پیشرفت داشتیم و این کار با سرعت در حال انجام است. البته ابتدا ارتش آنجا تصوری که اسلحه به دست مردم داده شود نداشت و فکر می کرد بی انضباطی به وجود بیاید ولی هنگامی که مشاهده کرد واحدهای کوچک ایجاد شده نیروهای مردمی پیروزی های بزرگی را به دست آوردند آنها را باور کرد و الان در حال گسترش آن هستند.

انتقال تجربه و آموزش نظامی به نیروهای عراقی و سوریه ای توسط ایران

هم اکنون در سوریه داوطلبان آنقدر زیاد هستند که امکان دارد با کمبود تجهیز آنها مواجه شوند، طبیعتا تجربه این جبهه ها باید به یکدیگر منتقل شوند و این اقدام در همه کشورها رایج است که ما نیز امروز از نظر آموزش و انتقال تجربه این کار را انجام می دهیم.

در این رابطه نیز دوستان تجربه سازماندهی بسیج را منتقل می کنند و حتی آنها می آیند الگوها را مشاهده و الهام می گیرند و در کشورهای خودشان پیاده می کنند و این شکل کاملا طبیعی و قانونی است که بنا به درخواست خود کشورها صورت می گیرد. حتما این کار استمرار پیدا می کند و تا زمانی که مردم عراق و سوریه بخواهند ما هر کمکی از دستمان برآید انجام می دهیم.

نیروی مقاومت بسیج در عراق و سوریه در ابعاد خودش با همان روحیات و خصوصیات بسیجی ولی با تفاوتهای فرهنگی شکل گرفته است و فرق بنیادی وجود ندارد.

حاج قاسم نماد ایستادگی در برابر حضور بیگانگان در منطقه است/ دشمن از جنگ نظامی ناامید شده است

*ارزیابی شما از نقش حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در تحولات منطقه چیست؟

جوان ایرانی از نشاندن عکس حاج قاسم سلیمانی بر سینه اش یک پیام دارد. جوان ایرانی با این اقدام خود می خواهد بگوید می خواهم برای آزادی قدس بجنگم و دوست دارم مقابل آمریکا بایستم و برای اسلام فداکاری کنم و زیر بار زور نمی روم و این انتخاب الگو، پیام و تعبیرش این است. حاج قاسم اکنون نماد ایستادگی در برابر حضور بیگانگان در منطقه است.خیلی ها که نمی دانند مردم و جوانان ما چه چیزی می خواهند از این صحنه بفهمند که دل جوانان ما کجاست.

*سخن پایانی دارید؟

امروز جنگ اول ما در جبهه فرهنگی است و دشمن از جنگ نظامی ناامید شده و به تضعیف ایمان ملت ما روی آورده است که در این میان رسانه ها نقش محوری دارند و ان شاء الله امیدوارم شما در رسالت خط مقدم جبهه موفق باشید.