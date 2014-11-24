به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای عالی هماهنگی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر داری ظرفیت‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری است که باید تلاش کنیم تا زمینه حضور سرمایه‌گذاران در استان فراهم شود.

وی ادامه داد: به منظورتوسعه سرمایه‌گذاری در استان تلاش داریم تا برخی از موانع سرمایه‌گذاری را رفع کرده و شاهد تسهیل در روند ورود سرمایه‌گذاران به عرصه اجرای طرح‌های مختلف در استان برای توسعه هر چه بیشتر باشیم.

استاندار بوشهر اضافه کرد: اقدامات بسیار خوبی به منظور رفع مشکلات در نقاط مختلف استان به ویژه در نقاط محروم و کمتر برخوردار نیز صورت گرفته است و طرح‌های مهی در این مناطق اجرا می شود.

وی با تقدیر از همراهی و تعامل مثبت بین همه مسئولان استان بوشهر، اضافه کرد: همراهی و همفکری و تعامل مثبت و سازنده مسئولان ارشد استان نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت استان خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر نیز با گرامیداشت هفته بسیج، اظهار داشت: بسیج مایه اقتدار و توانمندی و توسعه و پیشرفت کشور شده است و باید تلاش شود تا روحیه بسیجی درهمه عرصه‌ها نهادینه شود.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری بر لزوم تلاش برای توسعه همه جانبه استان با استفاده از ظرفیت‌های مختلف موجود در استان تاکید کرد و بیان داشت: باید با وحدت و همدلی و تعامل زمینه برای یشرفت استان ولایت‌مدار بوشهر فراهم شود.

هشتمین نشست شورای عالی هماهنگی استان بوشهر با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، رئیس‌کل دادگستری، معاونین استاندار، فرماندهان نظامی و انتظامی و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

این نشست دارای مصوباتی بود که نگاه ویژه به نقاط کمتر برخوردار استان بوشهر، شناسایی همه ظرفیت‌های استان با با پیگیری در سطح ملی و استانی، برنامه‌ریزی برای پروژه‌های دهه مبارک فجر در استان، رفع موانع سرمایه‌گذاری در استان و پیگیری برای سهم بیشتر استان در اصلاح قانون بودجه از جمله این مصوبات بود.