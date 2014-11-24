پرداخت 400 میلیون تومان برای تامین داروهای بیماران نیازمند مازندران/ ماهیان خزر سالم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آزادبخت بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با اجرای طرح تحول سلامت، بیماری برای تهیه دارو به خارج از بیمارستان مراجعه نکرده است و نسبت به استانداردسازی ملزومات مورد نیاز نیز اقدام شده است.

وی اظهار داشت: بسته ویژه داروهای شیمیایی و بیماران صعب العلاج بزودی ابلاغ می شود و اجرای این طرح در کاهش هزینه های درمانی تاثیر بسزایی دارد.

آزادبخت، با بیان ایکه پارسال ۳۵۰ میلوین تومان برای تهیه داروهای گرانقیمت و نادر بیماران کمک شد، اظهار داشت: امسال نیز ۴۰۰ میلیون تومان برای حمایت از بیماران نیازمند پرداخت شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه، اغلب بیماران نیازمند داروهای شیمایی درآمدهای پایینی دارند، اظهار داشت: بسته حمایت از بیماران سرطانی و صعب العلاج بزودی ابلاغ می شود.

وی با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی سموم شیمیایی در محصولات کشاورزی یادآور شد: اجرای این طرح مستلزم همکاری بخش های مختلف مانند جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی است.

آزادبخت گفت: در سال گذشته ۳۲ هزار آزمایش درباره فراروده های غذایی انجام شد که بیشتر این آزمایشها مربوط به باقیمانده سموم در مواد غذایی است.

وی اظهار داشت: بطور در سطح کشور بین ۲۰ تا ۳۰ درصد مواد غذایی با استاندارهای غذایی منطبق نیست.

وی با تاکید بر اینکه سمپاشی ها باید از سوی شرکتهای مجاز انجام شود، گفت: همچنین نظارت بیشتری روی توزیع سموم شیمیایی انجام شود.

آزادبخت درباره سلامت ماهیان خزر گفت: طبق بررسی های کارشناسی شده، ماهیان دریای خزر مشکلی ندارند و مصرف آن برای سلامت مضر نیست.