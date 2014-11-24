اعتماد مردم به بسیج در کادرسازی نظام تاثیر گذار است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالفضل طهماسبی ظهر دوشنبه در جلسه مجمع بسیج این شهرستان که در سالن همایشهای جهاد کشاورزی استان زنجان برگزار شد، افزود: بسیج، مجموعهای از پاکترین عناصر یک کشور است که امید میرود دامنه فعالیت این تشکل فراگیرتر شود.
وی با اشاره به اینکه هماکنون تولید فکر و ایده در بسیج وجود دارد ادامه داد: در همین خصوص در سالهای اخیر دستور تشکیل مجمع بسیج شهرستان داده شد و هدف از آن مشارکت حداکثری افراد در تولید فکر و پرورش ایدهها بوده است.
طهماسبی با اشاره به اینکه ایده های نو در کارگروه های بسیج مطرح می شوند خاطرنشان کرد: باید برای جذب حداکثری وفاداران به انقلاب اسلامی به مجمع بسیج شهرستان، زمینههای لازم فراهم شده و از طریق اقدامات سازنده، مسئولان به کادرسازی نظام اسلامی کمک می شود.
فرمانده سپاه ناحیه زنجان کارگروههایی که در مجمع بسیج شهرستان زنجان فعالیت دارند را مورد تاکید قرار داد و افزود: کارگروه فرهنگی ـ سیاسی اجتماعی، اقتصادی، علمی، پژوهشی و آموزشی، تربیتی، اخلاقی، دفاعی، سلامت و تلفیق از جمله کارگروههای فعال در این تشکل هستند.
سرهنگ طهماسبی ادامه داد: مصوبات تخصصی کارگروهها جمعآوری شده و سپس در کارگروه تلفیق پس از بررسیهای لازم، برای اجرا به مسئولان بسیج شهرستان ابلاغ میشود.
فرمانده سپاه ناحیه زنجان در پایان یادآور شد: کسانی که به عضویت مجمع بسیج شهرستان در میآیند، عضویت 2 ساله داشته و سعی میشود تا فکر و ایدههای نو تولید شده و در جامعه مورد استفاده قرار گیرد.