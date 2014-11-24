اعتماد مردم به بسیج در کادرسازی نظام تاثیر گذار است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ‌ ابوالفضل طهماسبی ظهر دوشنبه در جلسه مجمع بسیج این شهرستان که در سالن همایش‌های جهاد کشاورزی استان زنجان برگزار شد، افزود: بسیج، مجموعه‎ای از پاک‏‌ترین عناصر یک کشور است که امید می‌رود دامنه فعالیت این تشکل فراگیرتر شود.

وی با اشاره به این‌که هم‎اکنون تولید فکر و ایده در بسیج وجود دارد ادامه داد: در همین خصوص در سال‌های اخیر دستور تشکیل مجمع بسیج شهرستان داده شد و هدف از آن مشارکت حداکثری افراد در تولید فکر و پرورش ایده‎ها بوده است.

طهماسبی با اشاره به این‌که ایده های نو در کارگروه های بسیج مطرح می شوند خاطرنشان کرد: باید برای جذب حداکثری وفاداران به انقلاب اسلامی به مجمع بسیج شهرستان، زمینه‌های لازم فراهم شده و از طریق اقدامات سازنده، مسئولان به کادرسازی نظام اسلامی کمک می شود.

فرمانده سپاه ناحیه زنجان کارگروه‎هایی که در مجمع بسیج شهرستان زنجان فعالیت دارند را مورد تاکید قرار داد و افزود: کارگروه فرهنگی ـ سیاسی اجتماعی، اقتصادی، علمی، پژوهشی و آموزشی، تربیتی، اخلاقی، دفاعی، سلامت و تلفیق از جمله کارگروه‎های فعال در این تشکل هستند.

سرهنگ طهماسبی ادامه داد: مصوبات تخصصی کارگروه‌ها جمع‎آوری شده و سپس در کارگروه تلفیق پس از بررسی‎های لازم، برای اجرا به مسئولان بسیج شهرستان ابلاغ می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه زنجان در پایان یادآور شد: کسانی که به عضویت مجمع بسیج شهرستان در می‎آیند، عضویت 2 ساله داشته و سعی می‎شود تا فکر و ایده‎های نو تولید شده و در جامعه مورد استفاده قرار گیرد.