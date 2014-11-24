جشنواره و نمایشگاه الگوهای برتر اقتصاد مقاومتی در قائمشهر گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خرسند مسئول بسیج سازندگی سپاه قائمشهر بعد ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح این جشنواره گفت: بسیج سازندگی سپاه به منظور تحقق شعار مقام معظم رهبری و نامگذاری سال ۹۳ به نام "اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی"اقدام به برپایی این جشنواره و نمایشگاه کرده است.

وی بالا رفتن اعتماد تولید کنندگان نسبت به فروش تولیداتشان را یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه دانست و اظهار داشت: هدف بعدی ما عرضه محصولات بصورت مستقیم و بدون واسطه به مصرف کنندگان است که هم اجناس را با قیمت مناسبتری خریداری می کنند و هم بطور مستقیم به تولیدکننده وصل می شوند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه قائمشهر در ادامه بیان کرد : غالب تولیدکنندگانی که در این نمایشگاه غرفه دارند دارای تحصیلات دانشگاهی با رشته های مرتبط با کارشان داشته و از بسیج سازندگی سپاه تسهیلات دریافت کرده اند.

یادآور می شود این نمایشگاه از امروزبه مدت یک هفته در بازار محلی خیابان امام قائمشهردر ۱۱ غرفه با ارائه انواع محصولات مختلف و متنوع شامل صنایع دستی، فرش و گلیم، عسل و مواد غذایی و محصولات فرهنگی دایر است.