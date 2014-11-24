احداث پارک ویژه بانوان در مازندران ضروری است

سودابه مهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت رعایت حقوق زنان در جهت تحقق عدالت اجتماعی اظهار داشت: باتوجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت افراد جامعه را تشکیل می دهند ولی توجه چندانی به نیازهای آنها نشده است.

وی افزود: زنان نقش محوری در حفظ و تقویت بنیان خانواده دارند لذا تامین سلامت جسمی و روانی بانوان که نقش و وظایف مهم مادری را نیز به دوش دارند اهمیت ویژه ای دارد.

مهری ادامه داد: نهادینه کردن فرهنگ ورزش و ایجاد مکان های ورزشی ویژه بانوان باید مورد توجه مسئولین شهری و استانی قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت فراهم آوردن شرایط بهتر برای رفاه بانوان گفت: مردان در همه محیط ها امکان ورزش و تفریح دارند ولی آنچه ساخته می شود مطابق با نیاز زنان نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه سوادکوه با اشاره به ضرورت احداث پارک زنان در شهرهای استان گفت: باید مکان هایی در فضای باز و برخوردار از شرایط جغرافیایی مناسب و امکانات کافی ساخته شود تا زنان بدون هیچ محدودیتی ورزش کنند.

مهری با اشاره به حضور برخی از زنان در فعالیت های اجتماعی گفت :به منظور ارتقاء روحیه نشاط و شادی در بانوان و تعمیم این روحیه به خانواده و اجتماع باید در این خصوص توجه ویژه ای صورت گیرد.