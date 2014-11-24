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۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۷

مهری:

احداث پارک ویژه بانوان در مازندران ضروری است

احداث پارک ویژه بانوان در مازندران ضروری است

سوادکوه - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سوادکوه با اشاره به نقش و وظایف بانوان در خانواده و اجتماع و نیز اهمیت تامین سلامت جسمی روانی آنان، احداث پارک بانوان در شهرهای استان را یک ضرورت دانست.

سودابه مهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت رعایت حقوق زنان در جهت تحقق عدالت اجتماعی اظهار داشت: باتوجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت افراد جامعه را تشکیل می دهند ولی توجه چندانی به نیازهای آنها نشده است.

وی افزود: زنان نقش محوری در حفظ و تقویت بنیان خانواده دارند لذا تامین سلامت جسمی و روانی بانوان که نقش و وظایف مهم مادری را نیز به دوش دارند اهمیت ویژه ای دارد.

مهری ادامه داد: نهادینه کردن فرهنگ ورزش و ایجاد مکان های ورزشی ویژه بانوان باید مورد توجه مسئولین شهری و استانی قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت فراهم آوردن شرایط بهتر برای رفاه بانوان گفت: مردان در همه محیط ها امکان ورزش و تفریح دارند ولی آنچه ساخته می شود مطابق با نیاز زنان نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه سوادکوه با اشاره به ضرورت احداث پارک زنان در شهرهای استان گفت: باید مکان هایی در فضای باز و برخوردار از شرایط جغرافیایی مناسب و امکانات کافی ساخته شود تا زنان بدون هیچ محدودیتی ورزش کنند.

مهری با اشاره به حضور برخی از زنان در فعالیت های اجتماعی گفت :به منظور ارتقاء روحیه نشاط و شادی در بانوان و تعمیم این روحیه به خانواده و اجتماع باید در این خصوص توجه ویژه ای صورت گیرد.

کد مطلب 2428060

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