معماری از عناصر اصلی «ایران فراسو» است/ تمدن ایران بر پرده مستند

علی اکبر ولدبیگی کارگردان فیلم مستند «ایران فراسو» با اعلام این خبر درباره دلایل ساخت این فیلم مستند به خبرنگار مهر گفت: بر کسی پوشیده نیست که ایران از جمله تمدن های تاریخ ساز ایران است که در گذر زمان هیچگاه متوقف نشده و بر خلاف تمدن های مصر، یونان، روم، عثمانی که در مقطعی از زمان به دست قدرت جدید به میرایی رسیدند.

این مستندساز در ادامه صحبت های با اشاره به ضرورت های تولید مستند «ایران فراسو» گفت: تصور مردم این سرزمین از واژه «ایران» و جغرافیای طبیعی آن معطوف به اکنون این سرزمین است این در حالی است که گستردگی این واژه و تاریخی که پشت آن نهفته بیشتر از دانسته های مردمی است.

وی افزود: به اعتقاد من سرزمین ایران نزد مردم یک مفهوم ذهنی تنیده در نشانه های مبهم است بنابراین فیلم «ایران فراسو» ممیزه های هنر و اجتماع ایران را مورد بررسی قرار می دهد.

ولدبیگی در پایان در پاسخ به اینکه عناصر مطرح از تمدن ایرانی در این فیلم مستند چیست؟ گفت: معماری از مهمترین عناصر مطرح تمدن ایران در این فیلم مستند است. در واقع هنر معماری اولین عنصر اشتیاق و احساس برانگیختن معاشرت انسان با دنیای پیرامون است چراکه معماری انسان را از تاریکی و انزوای غار بیرون کشیده و در کنار دستیابی به ابزار تولید، به تمدن ایرانی دست یافته‌اند.

خسرو حکیم رابط بازنویس متن، سعید ملیح و علی اکبر ولدبیگی پژوهش، آزاد حکیم رابط موسیقی، آرش زاهدی اصل تدوینگر، شهرام درخشان گوینده متن، روانبخش صادقی انیمیشن، محسن ملکشاهیان و حمید آذریو تصویربردار از جمله عواملی هستند که در ساخت مستند سینمایی «ایران فراسو» علی اکبر ولدبیگی را به عنوان تهیه کننده ، پژوهشگر و نویسنده همراهی کردند.

مستند «ایران فراسو» به سفارش گروه تاریخ، فرهنگ و هنر شبکه یک سیما تولید شده است.