فیلم/ کفش مجهز بهGPS برای نابینایان

به گزارش خبرگزاری مهر، نابینایان، قشری از جامعه امروز را تشکیل می دهند که در بخش قابل توجهی از فعالیت های اجتماعی نیز شرکت دارند. نابینایان برای تعیین مسیر خود در دنیای تاریکی به عصاهای سفید یا سگ های راهنمای نابینایان نیاز دارند تا بتوانند مسیر خود را یافته و در اثر برخورد با موانع دچار آسیب نشوند.

یکی از کمپانی های هندی که در زمینه اختراعات جدید فعالیت دارد، موفق به ساخت کفش هوشمندی مجهز به سیستم GPS (مکان یاب) شده

که با بلوتوث تلفن همراه ارتباط برقرار کرده و می تواند مسیر را با لرزش ویبره ای سنسوری که داخل کفش نهفته به شخص نابینا نشان داده تا بتواند مسیر خود را به درستی ادامه دهد.



برای مثال، اگر در مسیری، شخص باید به سمت راست منحرف شود، ویبراتور کفش به لرزش در می آید تا بتواند مسیر صحیح را نشان دهد. سیستم جی پی اس کفش را به سادگی می توان در کفش های مختلف نصب و از آن استفاده کرد.