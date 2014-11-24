ورودی آب در یاچه سد جیرفت منفی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود افشاری پور در جلسه در نشست شورای حفاظت از منابع آب شهرستان جیرفت گفت: در حال حاضر ذخیره آب دریاچه سد جیرفت 93 میلیون متر مکعب است که یک سوم ظرفیت دریاچه می باشد.
وی افزود: بارندگی های حوزه آب ریز سد جیرفت امسال کمتر از 160 میلیمتر بوده که بسیار ناچیز است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود بارندگی ها آب دریاچه سد طوری کنترل شده که در تابستان نیروگاه سد 41 هزار مگاوات برق تولید و این تولید بخشی از مشکلات ناشی از خاموشی های برق در جنوب را مرتفع کرد.
وی افزود: ورودی آب به سد حدود یک متر و خروجی آب سه متر است.
مدیر سد جیرفت گفت: به منظور جلوگیری از هدر رفت آب نیاز است جهاد کشاورزی نسبت به بهسازی کانال های انتقال آب اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل میزان ذخیره آب در دریاچه سد جیرفت برابر است اما ورودی آب کمتر است.