نظارت جدی بر عملکرد تشکل های دینی زنجان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام اذن الله خدایی در جلسه مدیران دفاتر ادارات تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: مدارا با مردم نصف ایمان است و در این باره حضرت علی(ع) می فرمایند که با مردم طوری مدارا کنید که وقتی مردید به شما گریه کنند و شما را در زندگی گرامی بدارند.

وی با اشاره به اینکه در دهه محرم برنامه های خوبی از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان صورت گرفته، تصریح کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اعزام بیش از ۱۱۰۰ مبلغ به نقاط مختلف استان اقدامات خوبی در پوشش تبلیغی استان داشته است.

وی ادامه داد: امسال این اداره کل اقدامات خوبی در بحث نظارت بر تشکل های دینی استان زنجان داشته و این نظارت ها به روند خود ادامه می دهد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ابراز داشت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با برگزاری دوره های آموزشی تلاش دارد تا از ورود خرافات و انحرافات به عزاداریها جلوگیری کند و با ارائه مشاوره های لازم سطح آگاهی مسئولین تشکل های دینی را بالا ببرد.

حجت‌الاسلام خدایی بیان کرد: در شهرستانهای استان نیز برنامه های خوبی در ماه محرم با همکاری مردم برگزار شد و در اغلب شهرستانها تعداد اعزام ها نسبت به سالهای قبل از افزایش چشمگیری برخوردار بود.