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۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۶:۵۰

حجت الاسلام خدایی:

نظارت جدی بر عملکرد تشکل های دینی زنجان وجود دارد

نظارت جدی بر عملکرد تشکل های دینی زنجان وجود دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: نظارت جدی بر عملکرد تشکل های دینی در سطح استان زنجان وجود دارد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام اذن الله خدایی در جلسه مدیران دفاتر ادارات تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: مدارا با مردم نصف ایمان است و در این باره حضرت علی(ع) می فرمایند که با مردم طوری مدارا کنید که وقتی مردید به شما گریه کنند و شما را در زندگی گرامی بدارند.

وی با اشاره به اینکه در دهه محرم برنامه های خوبی از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان صورت گرفته، تصریح کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اعزام بیش از ۱۱۰۰ مبلغ به نقاط مختلف استان اقدامات خوبی در پوشش تبلیغی استان داشته است.

وی ادامه داد: امسال این اداره کل اقدامات خوبی در بحث نظارت بر تشکل های دینی استان زنجان داشته و این نظارت ها به روند خود ادامه می دهد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ابراز داشت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با برگزاری دوره های آموزشی تلاش دارد تا از ورود خرافات و انحرافات به عزاداریها جلوگیری کند و با ارائه مشاوره های لازم سطح آگاهی مسئولین تشکل های دینی را بالا ببرد.

حجت‌الاسلام خدایی بیان کرد: در شهرستانهای استان نیز برنامه های خوبی در ماه محرم با همکاری مردم برگزار شد و در اغلب شهرستانها تعداد اعزام ها نسبت به سالهای قبل از افزایش چشمگیری برخوردار بود.

 

 

کد مطلب 2428099

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