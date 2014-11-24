سردار اكبر فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسیج زمانی در عرصه دفاع در برابر جنگ نظامی و امروز در برابر جنگ نرم و شبیه خون فرهنگی موظف به دفاع بوده و هست و دشمنان ما گمان نكنند كه بسیج در برابر هجمه های آنها ساكت نشسته است.
وی عنوان كرد: دشمن بخش قابل توجهی از سرمایه و برنامه خود را بر روی شبكه های مجازی و به اصطلاح اجتماعی متمركز كرده كه امیدواریم رسانه های مجازی داخلی، خط خود را از این شبكه های اجتماعی بی هویت جدا كنند.
سردار فتوحی خاطرنشان كرد: شبكه های اجتماعی بدانند اگر می خواهند در یزد كاری انجام دهند، كارشان باید در راستای فطرت و دین مردم باشد در غیر این صورت بساط شان برچیده خواهد شد.
وی با تاكید بر اینكه فضای مجازی نباید عرصه جولان دشمنان برای توهین به ارزشهای دینی و اجتماعی ما باشد، عنوان كرد: رسانه های مجازی داخلی راه خود را از این شبكه های بی هویت جدا كنند و مسیری كه آنها طی می كنند، ادامه ندهند.
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با بیان اینكه كارهای فرهنگی بسیاری توسط بسیج اقشار مختلف در استان یزد در حال انجام است، عنوان كرد: در یكی از طرح هایی كه بسیج رسانه استان یزد به مرحله اجرا درآورد، خانواده های بسیاری به طور داوطلبانه و با بینش و بصیرت نسبت به آسیب های ماهواره، دستگاه های خود را تحویل داده و در ازای آن گیرنده های دیجیتال هدیه گرفتند.
وی با بیان اینكه پشتیبان این طرح در واقع برگزاری نشست هایی با عنوان "دجالواره" بوده است، خاطرنشان كرد: اساتید آموزش دیده و آگاه به مسائل روز جامعه و آسیب های اجتماعی و خانوادگی برنامه های رسانه های خارجی، در قالب نشست هایی مشكلات خانوادگی و اجتماعی ایجاد شده ای كه در اثر تاثیر برنامه های ماهواره ای را مطرح می كنند و خانواده ها پس از این نشست ها، با اختیار و با استفاده از قوه انتخاب و تشخیص خود، اقدام به تحویل ماهواره ها كرده اند.
سردار فتوحی با تاكید بر اینكه اگر كار فرهنگی انجام و مردم آگاه شوند، برنامه ها و طرح ها بیشتر اثرگذار خواهد بود، عنوان كرد: تجربه نشان داده كار فرهنگی برای مردم بیشتر جواب می دهد و اثرگذارتر نیز خواهد بود زیرا اگر خود تصمیم به قطع ماهواره در خانه های خود بگیرند، كمتر پیش می آید كه دوباره به سمت آن متمایل شوند.
وی تاكید كرد: باید برای مردم و جوانان، توسط بسیج اقشار مختلف برنامه های متنوع ورزشی، سرگرمی، تفریحی، علمی و ... در نظر گرفته شود و مردم را در كنار این برنامه ها، با توطئه های دشمنان آشنا كرد.