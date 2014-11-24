بانوان بدمینتون کار شاهرودی قهرمان کشور شدند

محمد علی رحیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این که مسابقات قهرمانی کشور بدمینتون بانوان از 29 آبان ماه در تهران برگزار و تا اول آذر ادامه داشت افزود: در این مسابقات تیم بانوان شاهرود که به نمایندگی استان سمنان در این رقابت ها شرکت کرده بود توانست در مرحله فینال با نتیجه سه بر یک از سد تیم قدرتمند تهران گذشته و فاتح این رقابت ها شود.

وی همچنین از مراسم تودیع و معارفه رئیس هیئت کونگ فو شهرستان شاهرود خبر داد و بیان کرد: هادی تاج پور از این پس سکاندار هدایت کونگ فوکاران شاهرودی خواهد بود و امیدواریم در دوران تصدی این سمت شاهد پیشرفت روز افزون و موفقیت های کشوری جوانان شاهرودی در این رشته باشیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود در ادامه با اشاره به سطح مطلوب برگزاری مسابقات هیئت دو و میدانی، حضور 30 ورزشکار شهرستان های سمنان و شاهرود در مسابقه دو صحرا نوردی را به مناسبت هفته بسیج یکی از موفقیت های این هیئت نامید و تصریح کرد: می توان با برنامه ریزی مدون و استفاده از تجربیات تخصصی دو میدانی، در کلیه رشته های زیر مجموعه آن به ویژه ورزش معلولان و جانبازان و نابینایان و همچنین ورزش بانوان با رویکرد جدید در توسعه ورزش نقش مهمی را ایفا کرد.

رحیمیان عنوان کرد: در رده سنی نوجوانان در این مسابقه علی غریب، علی رضوانی و روزبه روح بخش از شاهرود، در بخش جوانان محمد غزنچائی و کیوان آشوری از شاهرود و امیر حسین قادری از سمنان و در رده سنی بزرگسالان سجاد عضدی از شاهرود، رضا بهزادی از سمنان و حسین قرائی از شاهرود توانستند مقام های برتر این مسابقات را به خود اختصاص دهند.

وی با بیان این مطلب که تیم شاهرود با امتیازات کسب شده در سکوی اول و سمنان در جایگاه دوم قرار گرفت اذعان داشت: تیم فوتسال کیان بانوان شاهرود نیز به مسابقات قهرمانی دسته سه کشور که در گرمسار و به صورت دوره ای انجام می شود اعزام شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود با اشاره به این که شش تیم از مشهد، فردوس، طبس، تهران، شاهرود و گرمسار در این مسابقات شرکت داشته اند ابراز داشت: در روز اول این مسابقات تیم شاهرود سه بر دو از سد فردوس گذشت، تهران چهار بر صفر گرمسار را شکست دارد و گرمسار هم شکست دو بر صفر مقبل مشهد را پذیرفت.

رحیمیان با بیان این مطلب که در روز دوم مسابقات هم تیم فردوس پنج بر یک مشهد را شکست داد، طبس با شش گل بازی را به تهران واگذار کرد و شاهرود هشت بر دو از سد گرمسار گذشت اظهار داشت: روز سوم نیز تهران چهار بر صفر مغلوب مشهد، شد، فردوس دو بر یک از سد گرمسار گذشت و کیان شاهرود نیز با نتیجه پنج بر سه برتری خود را به طبس به اثبات رساند.

وی همچنین در خاتمه یادآور شد: در روز چهارم، شاهرود دو بر سه مغلوب تهران شد، فردوس چهار بر یک طبس را شکت داد و مشهد هم پنج بر صفر از سد تیم گرمسار گذشت و تا کنون تیم شاهرود بعد از تهران در جایگاه دوم این رقابت ها قرار دارد.