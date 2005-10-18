شوراي روابط اسلامي - آمريكايي به بي سرپناهان اوهايو كمك مي كند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، بيش از 20 داوطلب از جوامع اسلامي محلي در اين اقدام شوراي روابط اسلامي آمريكايي، همكاري داشتند.

به دليل اشتياق مسلمانان در خدمت به جامعه در تمام ماههاي سال و نه تنها در رمضان، شوراي روابط اسلامي - آمريكايي تصميم گرفته است به صورت ماهانه به اين مركز كه بي سرپناهان در آن اقامت دارند كمك كند.

جنيفر نيمار، مدير حقوق مدني دفتر شوراي روابط اسلامي آمريكايي گفت: كمك به افرادي كه از مشكلات مضاعفي رنج مي برند در اسلام بسيار توصيه شده است.

وي همچنين با اشاره به حديثي از حضرت محمد درباره كمك به همسايگان اظهار داشت : ناديده انگاشتن نيازمندان گناه است.

شوراي روابط اسلامي بزرگترين گروه مدافع حقوق و آزاديهاي مدني مسلمانان در سراسر آمريكا به شمار مي رود وخود را صداي جريان تفكر اسلام ميانه رو درعرصه هاي سياسي در ايالات آمريكا مي داند كه حامي عدالت و درك متقابل است.

اين شورا رسالت خود را افزايش درك اسلام، ترويج گفتگو، حمايت از آزاديهاي مدني، قوي كردن مسلمانان آمريكايي و ايجاد ائتلافهايي كه صلح و درك دوجانبه را ترويج مي كند توصيف كرده است.

بزرگترين گروه اسلامي مدافع آزاديهاي مدني، در سراسر آمريكا و كانادا دفاتري اداري دارد و دفتر مركزي آن در واشنگتن دي سي واقع شده است.