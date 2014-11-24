تصمیم گیری های یک شبه گذر هنر را به خیابان تبدیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال پاک فطرت عصر دوشنبه در نطق پیش از دستور هفتادو یکمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد: موضوع گذر فرهنگ و هنر شیراز در حال حاضر بعنوان یکی از موضوعات مهم در شهر شیراز مطرح که در پی آن منجر به باز شدن دعواهای سیاسی در شیراز شده است.

وی اضافه کرد:چنانچه شهردار شیراز در زمان تصمیم گیری نظرات کارشناسان امر وهمچنین نظرات اعضای شورای شهر شیراز جویا می شد امروزه چنین دعواهای سیاسی در شیراز شکل نمی گرفت.

پاک فطرت بابیان اینکه چنانچه بخواهیم در اجرای بازگشایی حد فاصل چهارراه ادبیات تا چهارراه حافظیه فرض بر آسایش مردم مد نظر گرفته شود نیاز به نظرات کارشناسان بود، افزود: در حال حاضر این مهم باید در کوتاه ترین زمان ممکن دور از هیاهو وجنجال های سیاسی تصمیمی کارشناسانه اتخاذ بشود.

وی شهردار شیراز را مدیری دلسوز وجهادی دانست وبیان کرد: به زعم تلاش های شبانه روزی شهردار در راستای آبادانی شهر شیراز،مجموعه شهرداری بیشتر از گذشته نیازمند نیروهای کارآمد وتوانمد است زیرا عقیده داریم سپردن امورات اجرایی شهر به افراد ضعیف وناتوان جز هدر دادان بیت المال وبی انگیزه کردن بدنه زحمتکش شهرداری نتیجه دیگری عاید این مجموعه نخواهد داشت.

عضو شورای اسلامی شهر شیرازدر بخشی دیگری از نطق خود به موضوع تخریب باغات شیراز توسط افراد سود جو اشاره کرد وگفت: متاسفانه در حال حاضر این مهم عمدا ویا سهوا از نگاه مدیران مربوطه دور مانده که نیاز است نسبت به این موضوع پیگیری شود.