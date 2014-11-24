۱۵۰۰ بسيجی دامغان عضو ۱۹ پايگاه مقاومت بسيج ادارات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید محمد رضا حسینی ظهر دوشنبه و در گردهمایی بسیج ادارات شهرستان دامغان در محل مركز علمی كاربردی جهاد كشاورزی این شهرستان ضمن گرامیداشت هفته بسیج، افزود: در این هفته ۳۷ برنامه شاخص و ویژه اجرا می شود.

وی گفت: پایگاه های مقاومت بسیج دانشگاه های جامع علمی كاربردی جهاد كشاورزی و پیام نور مركز دامغان نیز در این هفته افتتاح می شوند.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه ناحیه دامغان با بیان اینكه تفكر بسیجی دشمنان را در اهدافشان ناكام گذاشت و آنان را به عقب رانده است اظهار داشت: جایگاه و منزلت بسیج و بسیجیان والا است و باید ایشان قدر خود را بدانند و از این شجره طیبه به خوبی حراست و پاسداری كنند.

رئیس مركز آموزش علمی كاربردی رسول اكرم (ص) جهاد كشاورزی شهرستان دامغان نیز در این آئین اظهار داشت: فرهنگ بسیجی فقط در بعد نظامی ختم نمی شود بلكه در سازندگی و آبادانی كشور عملكرد خوب و درخشانی از خود بر جای گذاشت و هر روز این عملكرد در حال پررنگ شدن است.

دكتر نصرت الله حسنی با اذعان بر اینکه اگر بسیج و بسیجیان نبودند ما هرگز در حماسه هشت سال دفاع مقدس به موفقیت های خوب دست پیدا نمی كردیم گفت: بسیج با همه طوفان ها مقابله و مبارزه كرد و نام بسیح و بسیجیان بر تن دشمنان لرزه می اندازد.

مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه دامغان نیز در این نشست ضمن تاکید بر اینکه بسیج، انقلاب اسلامی را بیمه كرد، گفت: قدرت بسیج به واسطه اتصال به مقام ولایت است و از ابتدای انقلاب تاكنون هیچگونه انحرافی در این نهاد مقدس و ارزشی مشاهده نشده است.

حجت الاسلام سید مجتبی قادری ضافه كرد: بسیج هرگز به مكتب ها و جریان های سیاسی متصل نبوده و تداوم این شجره طیبه به دلیل این است كه همواره در مسیر امام راحل و شهدای والامقام بوده است.

وی خاطر نشان ساخت: در عرصه كنونی نیز كه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مقابل دنیای كفر قرار گرفته و خواسته دشمنان این است كه نظام ما از اهداف مقدسش عقب رانده و انقلاب را مصادره كنند، بسیج برای مقابله با این خواسته دشمن فعال و موثر بوده و با آن مبارزه كرد.

مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه دامغان در خاتمه گفت: فرهنگ مقدس بسیجی از فرهنگ های ناب بوده كه امروزه بسیج به یك فرهنگ عظیم دست پیدا كرد و عملكردی درخشان از خود در تمامی عرصه ها برجای گذاشت.

در این آئین پایگاه مقاومت بسیج رسول اكرم (ص) مركز علمی كاربردی رسول اكرم جهاد كشاورزی شهرستان دامغان افتتاح شد كه این پایگاه ۷۰ نفر عضو دارد.