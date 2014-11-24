مسلمانان در این شرایط متحد باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالحمید بعدازظهر دوشنبه در کنگره جهانی جریان‌های تکفیری و افراطی از دیدگاه علمای جهان اسلام که در موسسه امام کاظم(ع) در حال برگزاری است اظهار کرد: به جای اینکه ما غیبت یکدیگر را بکنیم و خدای ناکرده بغضی در دلمان باشد در این کنگره دور هم جمع شدیم که این محفل مایه نگرانی دشمنان است و این فضل، فضل رب العالمین است.

وی با قدردانی از آیات عظام مکارم شیرازی و سبحانی در برگزاری این کنگره گفت: کنگره جهانی جریان‌های تکفیری در این شرایط حائز اهمیت است چون جهان اسلام از دودستگی و تکفیر و افراط گرایی رنج می‌برد و تکفیر و تفرقه به اوج خود رسیده است.

مولوی عبدالحمید برگزاری این کنگره در قم را مورد توجه قرار داد و گفت: قم مرکز ثقل جهان تشیع و یکی از شهرهای علمی است و امروز جمع قابل ملاحظه‌ای از علمای جهان اسلام در این کنگره حضور دارند.

تکفیر فتنه خطرناکی است

امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به گسترده بودن جمعیت مسلمانان در جهان تاکید کرد: برخی‌ها می‌خواهند این دین را در جمعی که خودشان اعتقاد دارند محدود کنند و فتنه تکفیر خطرناک است.

مولوی عبدالحمید با اشاره به آیاتی از قرآن کریم و احادیثی از بزرگان، اظهار کرد: کسی نمی‌تواند خون مسلمانان را مباح بداند و آنها را تکفیر کند.

وی افزود: متاسفانه فتنه تکفیر از صدر اسلام بوده و در آن زمان خوارج به وجود آمدند و یاران والای پیامبر اسلام(ص) را تکفیر کردند.

وی تاکید کرد: امروز شیعه و سنی و سایر گرایش‌های اسلامی نیاز به وحدت اسلامی دارند. وحدت ما مقطعی نیست بلکه وحدت ما وحدت اسلامی است.

وی با ذکر مشترکاتی که بین ادیان اسلامی وجود دارد، تاکید کرد: کتاب خدا و پیامبر اسلام و اهل بیت حضرت رسول از مشترکات مسلمانان است و همه ما به اهل بیت عشق می‌ورزیم.

مولوی عبدالحمید تاکید کرد: گاهی می‌گوییم که دور هم بنشینیم و ببینیم چه کسی بهتر درباره حضرت زهرا(س) و حضرت علی(ع) و اهل بیت صحبت می‌کند.

دشمن شناسی داشته باشیم

امام جمعه اهل سنت زاهدان اضافه کرد: ما با هم یکی هستیم و البته اختلافات در یک خانواده وجود دارد ولی لازم است در هر شرایطی مسلمانان نیاز به وحدت دارند.

وی با بیان اینکه ما باید دشمن شناسی داشته باشیم گفت: باید اهداف و ترفندهای دشمن را بشناسیم و ببینیم دشمنان ما چه کسانی هستند تا بتوانیم پدیده تکفیری را ریشه‌یابی و برای آنها تدبیر کنیم.

مولوی عبدالحمید با اشاره به نقش علمای اسلام در جهان تاکید کرد: دولت ما دولت اسلامی است و در رأس نظام جمهوری اسلامی رهبر معظم انقلاب است و ایشان رهبری می‌کنند و مراجع قم و علمای اسلام می توانند از دایره خود بیرون بیایند و نقش علمایی ایفا کنند.

وی اضافه کرد: جهان امروز برای علما حرمت قائل هستند و می‌شود بسیاری از تکفیری‌ها را با حجت خارج کرد.

یکدیگر را در آغوش بگیریم

امام جمعه اهل سنت زاهدان احیای تمدن غربی را هدف تکفیری‌ها و دشمنان دانست و گفت: در چنین شرایطی باید متحد باشیم و از هرگونه اهانت‌های مذهبی پرهیز کنیم.

وی اضافه کرد: رسانه‌ها از اهانت به مقدسات یکدیگر پرهیز کنند. حرمت مسلمانان باید حفظ شود و ما باید حق و حدود یکدیگر را بشناسیم و به آنها احترام بگذاریم.

مولوی عبدالحمید در پایان تاکید کرد: ما باید یکدیگر را آغوش بگیریم و بتوانیم در مقابل دشمنان ید واحد باشیم.