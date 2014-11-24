به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالرئوف توانا، عصر دوشنبه در کنگره جهانی جریانهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای جهان اسلام اظهار داشت: امروز در دنیای اسلام عدهای از گروهها تحت عنوان تکفیر میخواهند موضوع مسجد ضرار را در کشورهای اسلامی تکرار کنند.
وی با بیان اینکه امروز گروههای تکفیری و تروریستی ریشه در غرب داشته و از سوی آنان حمایتهای مالی میشوند، افزود: متاسفانه امروز در کشورهای اسلامی هم شاهد برخی از مسائلی که بر خلاف منافع امت اسلامی میباشد هستیم که تأسف بار است.
رئیس شورای اخوت بلخ ادامه داد: امروز شاهدیم که در یکی از کشورهای اسلامی عالم دینی به جرم اینکه فریاد حق طلبی سر داده است برای او حکم اعدام صادر میکنند در حالی که نسبت به مردم مظلوم و بیدفاع فلسطین و جنایاتی که از سوی صهیونیستها علیه آنها صورت میگیرد بیاعتنا هستند.
وی بر حفظ وحدت مسلمین و عالمان اسلام در برابر توطئههای دشمنان تاکید کرد و ابراز داشت: همه باید در برابر مسائل کلان امت اسلام احساس مسئولیت کنیم و علمای اسلام میتوانند در این زمینه تدبیر کنند و مانع از گسترش خطرات جریانهای افراطی شوند.
مولوی عبدالرئوف توانا با بیان اینکه داشتن بصیرت اسلامی میتواند در برابر اقدامات تکفیریها سلاح تاثیرگذاری باشد، گفت: ایران اسلامی با تاسی و پیروی از امام خمینی(ره) پرچم عزت و وحدت امت اسلامی، علمای تسنن و تشیع را از سراسر جهان اسلام گردآوردند که در این حوزه دیدگاههای خود را که همگی مشترک هستند بیان کنند.
وی افزود: امروز شاهدیم که مسجدالاقصی مورد بیحرمتی از سوی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است و قلب جهان اسلام مورد تهاجم دشمنان اسلام است.
این عالم افغانی افزود: از سی سال گذشته کشورهای اسلامی تراژدی اسفباری را شاهد هستند که اگر علمای اسلام در زمینههای مختلف از جمله موضوع تکفیر وارد میدان نشوند و راهکاری برای برون رفت از این چالش نیندیشند در روز قیامت پاسخگوی این غفلت باید باشند.