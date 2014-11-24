شناسایی ۵۶۸۰۰ بیسواد در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی‌نوید ظهر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان همدان با بیان اینکه درصد باسوادی کشور ۹۴ و ۵ دهم درصد است، افزود: این میزان در استان همدان ۹۳/۶۵ صدم درصد است.

وی اشاره به اینکه این افراد در رده سنی ۱۰ تا ۴۹ سال قرار دارند، اظهارداشت: بهترین رتبه باسوادی استان همدان در ناحیه یک با ۹۶ و ۵ دهم درصد و در ناحیه دو با ۹۵ درصد و پایین ترین میزان باسوادی نیز در گل تپه و قلقلرود با ۸۸ درصد است.

بهرامی نوید میزان سهمیه استان همدان در طرح مبارزه با بیسوادی را در سالجاری هشت هزار و ۲۰۰ نفر عنوان کرد و اظهار داشت: امیدواریم همه ارگان ها ودستگاه های اجرایی استان همدان در این زمینه ما را یاری کنند.

وی با تاکید براینکه دلیل به نتیجه نرسیدن این مهم و بازدهی پایین سخت بودن دسترسی به افراد بیسواد است، گفت: آموزش نهضت سوادآموزی در مجموع به دو شکل کلاسی و فرد به فرد صورت می‌گیرد.

بهرامی نوید یادآور شد: در سالتحصیلی جاری باید ۲۸ هزار و ۷۰۰ نفر در دوره ابتدایی ثبت نام می کردند که متاسفانه این رقم ۲۷ هزار نفر است و هزار و ۷۰۰ نفر از تحصیل بازمانده اند.

رئیس اداره نهضت سواد اموزی ناحیه دو همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه عمده مشکل بی سوادی پایش بی سوادان است، گفت: بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۴۳۱ هزار و ۷۰۶ بیسواد ۱۰ تا ۴۹ ساله در شهرستان همدان شناسایی شده که از این میزان ۴۱۳ هزار و ۱۵ نفر باسواد شدند و ۱۸ هزار و ۶۹۱ نفر بیسواد باقی مانده اند.

هادی جعفری سهم ناحیه یک همدان را از این بی سوادی را هشت هزار و ۸۷۸ نفر و سهم ناحیه دو را ۹ هزار و ۸۱۳ نفرعنوان کرد و یادآور شد: از سال ۹۰ تا کنون سه هزار و ۱۵۴ نفر از بیسوادن ناحیه دو کاسته شده که از دلایل مهم آن شرکت در کلاس های نهضت سوادآموزی است.