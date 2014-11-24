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۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۷:۲۲

5 آذرماه؛

نخستین مجمع عالی بسیج با سخنرانی سرلشکر جعفری برگزار می شود

نخستین مجمع عالی بسیج با سخنرانی سرلشکر جعفری برگزار می شود

نخستین مجمع عالی بسیج با حضور ۲۵۰۰ نفر از چهره های سرآمد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی معاون روابط عمومی بسیج، زمان برگزاری مجمع عالی بسیج را 5 آذر همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان تاریخی امام راحل اعلام کرد و گفت: در این نشست که با حضور بیش از 2500 نفر از سرآمدان، نخبگان، ائمه جمعه، اساتید دانشگاهی و چهره های شاخص استانی و کشوری برگزار می شود، شرکت کنندگان ضمن بررسی مسائل گوناگون داخلی و خارجی در حوزه های مختلف راهکارهای تخصصی لازم در عرصه های گوناگون را ارائه می دهند.

وی افزود: سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و همچنین سردار نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین سخنرانان اصلی نخستین مجمع عالی بسیج خواهند بود.

گفتنی است طی دوسال گذشته این مجمع در سطح استانی و شهرستانی در سراسر کشور جلسات و کارگروه‌های تخصصی خود را برگزار کرده است.

 

کد مطلب 2428178

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