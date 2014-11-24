نخستین مجمع عالی بسیج با سخنرانی سرلشکر جعفری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی معاون روابط عمومی بسیج، زمان برگزاری مجمع عالی بسیج را 5 آذر همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان تاریخی امام راحل اعلام کرد و گفت: در این نشست که با حضور بیش از 2500 نفر از سرآمدان، نخبگان، ائمه جمعه، اساتید دانشگاهی و چهره های شاخص استانی و کشوری برگزار می شود، شرکت کنندگان ضمن بررسی مسائل گوناگون داخلی و خارجی در حوزه های مختلف راهکارهای تخصصی لازم در عرصه های گوناگون را ارائه می دهند.

وی افزود: سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و همچنین سردار نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین سخنرانان اصلی نخستین مجمع عالی بسیج خواهند بود.

گفتنی است طی دوسال گذشته این مجمع در سطح استانی و شهرستانی در سراسر کشور جلسات و کارگروه‌های تخصصی خود را برگزار کرده است.