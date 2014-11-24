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۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۷:۴۲

سلحشور:

قانون مديريت يكپارچه شهری در اهواز بايد عملياتی شود/ احداث پل عابر پياده بر روی رودخانه كارون

قانون مديريت يكپارچه شهری در اهواز بايد عملياتی شود/ احداث پل عابر پياده بر روی رودخانه كارون

اهواز – خبرگزاري مهر: عضو شورای شهر اهواز گفت: به دنيال اين هستيم تا احداث پل عابر پياده بر روي رودخانه كارون هر چه سريع تر احداث شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشيد سلحشور عصر دوشنبه در نطق پيش از دستور خود در جلسه علني شوراي شهر اهواز عنوان كرد: بيش از 80 درصد مراجعات مردم شهر اهواز به شوراي شهر در خصوص مشكلات آب و فاضلاب است.

وي تصريح كرد: شركت آب و فاضلاب اهواز بايد بخش آب و فاضلاب خود را منفصل كند تا بتواند با دقت و تمركز بيشتري به حل مشكلات شهر بپردازد.

عضو شوراي شهر اهواز با بيان اينكه قانون مديريت يكپارچه شهري بايد در شهر اهواز عملياتي شود، افزود: متولي اداره شهر بايد بر عهده يك سازمان نهاده شود و سازمان شهرداري در اين زمينه گزينه بسيار مناسبي است.

سلحشور با اشاره به استقرار دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در اهواز گفت: اين تشكيلات در رسيدگي به امور زائران، شناسايي پتانسيل هاي اقتصادي و توسعه صادات غيرنفتي استان بسيار موثر است به همين دليل شهرداري اهواز بايد بر اساس توانايي هاي خود درصدد حل مشكلات اين دفتر باشد.

عضو شوراي شهر اهواز عنوان كرد: يك درصد از جمعيت كشور را قشر نابينايان تشكيل مي دهند؛ به همين دليل دغدغه هاي اين قشر از جامعه بايد در ساخت و سازهاي عمراني صورت گرفته توسط شهرداري مورد توجه قرار بگيرد.

وي با اشاره به نياز اهواز به يك فرودگاه استاندارد و بين المللي پيشرفته تصريح كرد: ساخت فرودگاه بين المللي اهواز بايد از حالت تعارف بين مسئولان خارج شود و هر چه سريع تر وارد فاز اجرايي شود.

سلحشور با اشاره به احداث پل عابر پياده  برروي رودخانه كارون در منطقه جواد ائمه گفت: به دنبال اين هستيم تا احداث اين پل هر چه سريع تر انجام بپذيرد و مردم بتوانند به خوبي از مزاياي آن استفاده كنند.

 

 

کد مطلب 2428192

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