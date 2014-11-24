قانون مديريت يكپارچه شهری در اهواز بايد عملياتی شود/ احداث پل عابر پياده بر روی رودخانه كارون

به گزارش خبرنگار مهر، جمشيد سلحشور عصر دوشنبه در نطق پيش از دستور خود در جلسه علني شوراي شهر اهواز عنوان كرد: بيش از 80 درصد مراجعات مردم شهر اهواز به شوراي شهر در خصوص مشكلات آب و فاضلاب است.

وي تصريح كرد: شركت آب و فاضلاب اهواز بايد بخش آب و فاضلاب خود را منفصل كند تا بتواند با دقت و تمركز بيشتري به حل مشكلات شهر بپردازد.

عضو شوراي شهر اهواز با بيان اينكه قانون مديريت يكپارچه شهري بايد در شهر اهواز عملياتي شود، افزود: متولي اداره شهر بايد بر عهده يك سازمان نهاده شود و سازمان شهرداري در اين زمينه گزينه بسيار مناسبي است.

سلحشور با اشاره به استقرار دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در اهواز گفت: اين تشكيلات در رسيدگي به امور زائران، شناسايي پتانسيل هاي اقتصادي و توسعه صادات غيرنفتي استان بسيار موثر است به همين دليل شهرداري اهواز بايد بر اساس توانايي هاي خود درصدد حل مشكلات اين دفتر باشد.

عضو شوراي شهر اهواز عنوان كرد: يك درصد از جمعيت كشور را قشر نابينايان تشكيل مي دهند؛ به همين دليل دغدغه هاي اين قشر از جامعه بايد در ساخت و سازهاي عمراني صورت گرفته توسط شهرداري مورد توجه قرار بگيرد.

وي با اشاره به نياز اهواز به يك فرودگاه استاندارد و بين المللي پيشرفته تصريح كرد: ساخت فرودگاه بين المللي اهواز بايد از حالت تعارف بين مسئولان خارج شود و هر چه سريع تر وارد فاز اجرايي شود.

سلحشور با اشاره به احداث پل عابر پياده برروي رودخانه كارون در منطقه جواد ائمه گفت: به دنبال اين هستيم تا احداث اين پل هر چه سريع تر انجام بپذيرد و مردم بتوانند به خوبي از مزاياي آن استفاده كنند.