استاندار در خصوص بازگشایی گذرهنر وارد شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا نقیب زاده عصر دوشنبه در نطق پیش از دستور هفتادو یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز، بیان داشت: بازشدن گذر هنر توسط شهرداری شیراز بیشتر اقدامی سیاسی جلوه می کند تا یک کار اجرایی کارشناسی شده.

نقیب زاده بازگشایی گذر هنر شیراز را اقدامی قابل تامل عنوان و اضافه کرد: این ناشی از بحران مدیریت شهری است که ضمن هدردادن فرصت های مدیریتی، ایجاد هزینه کرده و تهدیدی برای توسعه شیراز است!.

عضو کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: تصویب بودجه های مربوط به این خیابان(حد فاصل ادبیات و حافظیه) توسط شورای شهر، با توجیه تبدیل آن به فضای شهری و گردشگری بوده و شورا بودجه ای را برای احداث پیاده رو در این خیابان تصویب نکرد چرا که پیاده رو موجود با طرح کفسازی مناسب و بدون هرگونه ایراد بود.

وی توجیهات ارائه شده از سوی شهردار شیراز در خصوص بازگشایی محور گذرهنر را غیرقابل قبول دانست و گفت: اینکه معبری به سواره تبدیل می شود باید زیرساخت سواره رو داشته و تردد از آن محور به سهولت امکان پذیر باشد.

نقیب زاده خواستار پاسخگویی شهردار به شکل شفاف در این خصوص شد و گفت: اگر شهردار قرار است براساس طومار شهروندان به حل مشکلات شهر بپردازد، بهتر است مشکل ناوگان اتوبوسرانی این کلانشهر را تدبیر کند.

وی تصمیم شهردار برای بازگشایی این محور را تصمیمی شخصی، یک شبه و خارج از قواعد و اصول مدیریتی دانست و گفت: آقای شهردار از طرفی تبدیل شدن این معبر به پارکینگ را دلیل اقدام خود مطرح کرده و از دیگر سو طومار و درخواست های مردمی را، لذا از آقای استاندار به عنوان مدیر ارشد استان درخواست می کنیم به موضوع ورود کنند.