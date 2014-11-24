طرح ساماندهی روشنایی معابر اردبیل آغاز شد/ احداث 11 کیلومتر خط برق در سرچم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه آغاز این طرح در اردبیل اضافه کرد: این طرح در گرامیداشت هفته بسیج و با هدف حفظ و ترویج روحیه بسیجی و ایثار و نیز تداوم حرکت های جهادی در سه شهرستان اردبیل، نمین و کوثر اجرا خواهد شد.

وی زمان اجرایی این طرح جهادی را دو شبانه روز اعلام کرد و یادآور شد: در اردبیل این طرح با عنوان ساماندهی و اصلاح روشنایی معابر به اجرا درآمده و طی آن تمام چراغهای خاموش معابر و خیابانها اصلاح و روشن خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان اینکه هم اکنون 51 هزار چراغ روشنایی در سطح معابر اردبیل وجود دارد، ادامه داد: با اجرای طرح ساماندهی و اصلاح در مرکز استان از این پس خاموشی در سطح معابر اردبیل مشاهده نخواهد شد.

وی اجرای این طرح را طی دو شبانه روز و در برودت هوای سرد حاکم در اردبیل یادآور شد و بیان داشت: فعالیت در اداره برق و خدمات رسانی به مردم و شهروندان استان همیشه توام با روحیه بسیجی بوده و حرکت در این عرصه جهادگونه است.

علیزاده اعتبار هزینه شده برای طرح ساماندهی و اصلاح روشنایی معابر و خیابانهای اردبیل را بالغ بر دو میلیارد و 600 میلیون ریال برشمرد.

وی با اشاره به حضور بیش از 12 اکیپ با 54 نیروی متخصص در طرح ساماندهی روشنایی معابر اردبیل یادآور شد: در قالب این اکیپها 12 تیم بالابر و 12 دستگاه بالابر پیشرفته نیز بکار گرفته می شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همچنین با اشاره به طرح ساماندهی بزرگداشت هفته بسیج در شهرستان نمین تاکید کرد که این طرح در قالب تست و بازرسی کنتورهای مصارف صنعتی در تمامی واحدهای تولیدی و شهرک صنعتی نمین به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

وی از احداث و تکمیل 11 کیلومتر خط نیروی برق در شهرستان کوثر و طی این طرح خبر داد و یادآور شد: این عملیات در جاده سرچم – کوثر به اجرا درخواهد آمد.

علیزاده ویژگی مهم این طرح را نمایش روحیه بسیجی و جهادی در خدمات رسانی عنوان کرد و متذکر شد: در اجرای این طرح پروژه هایی که نیازمند زمان طولانی از جمله دو ماهه در احداث 11 کیلومتر خط برق در سرچم و کوثر است، طی دو روز و با بسیج تمامی نیروها و امکانات اجرا می شوند.

وی این مهم را در ارتقاء روحیه بسیجی و جهادی در بین کارکنان اداره کل برق استان موثر دانست و افزود: تلاش خواهیم کرد با مشارکت پایگاه و ها و نواحی بسیج اداره برق و نیز معاونت اداره برق مدیریت اردبیل حرکت ماندگاری را در استان ثبت کنیم.

این مسئول در عین حال رعاتی ایمنی از سوی عوامل اجرایی را اصل مهم در زمان اجرای طرح دانست و از تمام عوامل خواست که با توجه به هوای سرد و نیز فعالیت سخت شبانه نکات ایمنی را به صورت کامل رعایت کنند.