توجه به اقتصاد مقاومتی عقب ماندگی های كردستان را جبران می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی استان كردستان اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی و عزم ملی در کنار مدیریت جهادی می تواند بسیاری از مشکلات کشور و به تبع آن استان را در حوزه اقتصاد و اشتغال مرتفع کند.

وی افزود: قبل از ابلاغ سیاست ‌های کلی اقتصاد مقاومتی به دستگاه‌ های اجرایی شاهد انجام موفق این مهم توسط سازمان بسیج سازندگی بودیم و پروژه‌ های زیادی در سطح استان کردستان و دیگر نقاط کشور توسط این سازمان اجرایی شده و باید در قالب برنامه‌ ریزی ها مورد توجه قرار بگیرد.

استاندار کردستان بیان کرد: باید یکی از اولویت های کاری دستگاه هایی اجرای تحقق منویات رهبری و ایجاد زیر ساخت های اقتصادی متناسب با نیاز هر منطقه باشد.

زاهدی یادآور شد: هماهنگی بین دستگاهی و تعامل مناسب بین دستگاه های دولتی و بسیج می تواند بسترهای توسعه و شکوفایی را فراهم کند و این امر باید سرلوحه کار مسئولان باشد.

وی ادامه داد: سند اقتصاد مقامتی مهمترین سندی است که در ارتباط با توسعه اقتصادی کشور تدوین شده است و به عنوان سند بالادستی در تحقق اهداف برنامه ‌های پنج ساله توسعه‌ ای کشور و مدت باقیمانده چشم‌ انداز 20 ساله نظام بسیار موثر است.

استاندار کردستان گفت: این سند مجموعه نظام اداری و دستگاه ‌های اجرایی کشور را ملزم می ‌کند که برنامه‌ ریزی، تغییر رویکرد و اصلاح قوانین و مقررات را متناسب با سیاست ‌های اقتصاد مقاومتی تدوین کنند.

زاهدی اظهار داشت: تقویت زیر بناهایی اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و تعامل بین دستگاهی می توانند اثرات تحریم های ظالمانه را بر کشور و استان به حداقل برساند.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی به این معناست که در حوزه اقتصاد در برابر تهدیدات بنیان اقتصادی خویش را قوی کنیم و در برابر زیاده ‌خواهی دشمنان ایستادگی کنیم.

استاندار کردستان با اشاره به این مطلب که اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی تفاوت‌ های بسیاری دارد، گفت: در بحث اقتصاد مقاومتی می‌ توانیم با تکیه بر توانمندی ‌های بخش کشاورزی، سلامت و بهداشت، صنایع دستی و گردشگری استان زمینه را برای ایجاد مشاغل پایدار در استان فراهم کنیم.

زاهدی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: استان در حوزه اشتغال دارای مشکلات زیادی است و دو وضعیت برای برون رفت از این مشکل ترسیم شده است.

استاندار کردستان یادآور شد: در وضعیت اول باید مشاغل کوچک و زود بازده را به ویژه در مناطق روستایی و حاشیه فراهم کنیم تا اشتغالزایی به صورت نیمه پایدار و خرد ایجاد شود.

زاهدی ادامه داد: در وضعیت دوم باید به صورت دراز مدت اشتغال استان را مورد توجه قرار دهیم و به دنبال ایجاد صنایع پایین ‌دستی در زمینه فولاد و پتروشیمی باشیم.

وی در پايان سخنان خود در اين نشست گفت: باید بسترهای توسعه و اشتغالزایی را با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و عزم ملی فراهم کنیم.