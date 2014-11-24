  1. استانها
  2. کردستان
۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۷:۵۱

زاهدي:

توجه به اقتصاد مقاومتی عقب ماندگی های كردستان را جبران می کند

توجه به اقتصاد مقاومتی عقب ماندگی های كردستان را جبران می کند

سنندج – خبرگزاری مهر: استاندار کردستان گفت: در حال حاضر در کردستان شاهد عقب ماندگی های زیادی در حوزه های مختلف هستیم و تنها استفاده از سیاست اقتصاد مقاومتی می تواند راه برون رفت از اين مشکلات باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی استان كردستان اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی و عزم ملی در کنار مدیریت جهادی می تواند بسیاری از مشکلات کشور و به تبع آن استان را در حوزه اقتصاد و اشتغال مرتفع کند.

وی افزود: قبل از ابلاغ سیاست ‌های کلی اقتصاد مقاومتی به دستگاه‌ های اجرایی شاهد انجام موفق این مهم توسط سازمان بسیج سازندگی بودیم و پروژه‌ های زیادی در سطح استان کردستان و دیگر نقاط کشور توسط این سازمان اجرایی شده و باید در قالب برنامه‌ ریزی ها مورد توجه قرار بگیرد.

استاندار کردستان بیان کرد: باید یکی از اولویت های کاری دستگاه هایی اجرای تحقق منویات رهبری و ایجاد زیر ساخت های اقتصادی متناسب با نیاز هر منطقه باشد.

زاهدی یادآور شد: هماهنگی بین دستگاهی و تعامل مناسب بین دستگاه های دولتی و بسیج می تواند بسترهای توسعه و شکوفایی را فراهم کند و این امر باید سرلوحه کار مسئولان باشد.

وی ادامه داد: سند اقتصاد مقامتی مهمترین سندی است که در ارتباط با توسعه اقتصادی کشور تدوین شده است و به عنوان سند بالادستی در تحقق اهداف برنامه ‌های پنج ساله توسعه‌ ای کشور و مدت باقیمانده چشم‌ انداز 20 ساله نظام بسیار موثر است.

استاندار کردستان گفت: این سند مجموعه نظام اداری و دستگاه ‌های اجرایی کشور را ملزم می ‌کند که برنامه‌ ریزی، تغییر رویکرد و اصلاح قوانین و مقررات را متناسب با سیاست ‌های اقتصاد مقاومتی تدوین کنند.

زاهدی اظهار داشت: تقویت زیر بناهایی اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و تعامل بین دستگاهی می توانند اثرات تحریم های ظالمانه را بر کشور و استان به حداقل برساند.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی به این معناست که در حوزه اقتصاد در برابر تهدیدات بنیان اقتصادی خویش را قوی کنیم و در برابر زیاده ‌خواهی دشمنان ایستادگی کنیم.

استاندار کردستان با اشاره به این مطلب که اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی تفاوت‌ های بسیاری دارد، گفت: در بحث اقتصاد مقاومتی می‌ توانیم با تکیه بر توانمندی ‌های بخش کشاورزی، سلامت و بهداشت، صنایع دستی و گردشگری استان زمینه را برای ایجاد مشاغل پایدار در استان فراهم کنیم.

زاهدی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: استان در حوزه اشتغال دارای مشکلات زیادی است و دو وضعیت برای برون رفت از این مشکل ترسیم شده است.

استاندار کردستان یادآور شد: در وضعیت اول باید مشاغل کوچک و زود بازده را به ویژه در مناطق روستایی و حاشیه فراهم کنیم تا اشتغالزایی به صورت نیمه پایدار و خرد ایجاد شود.

زاهدی ادامه داد: در وضعیت دوم باید به صورت دراز مدت اشتغال استان را مورد توجه قرار دهیم و به دنبال ایجاد صنایع پایین ‌دستی در زمینه فولاد و پتروشیمی باشیم.

وی در پايان سخنان خود در اين نشست گفت: باید بسترهای توسعه و اشتغالزایی را با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و عزم ملی فراهم کنیم.

 

 

کد مطلب 2428201

برچسب‌ها

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها