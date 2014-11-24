۱۰۰ ميليون تومان از بودجه شهرداری اهواز به زائران اربعين حسينی اختصاص يافت

به گزارش خبرنگار مهر، كاظم سواری عصر امروز در جلسه علنی شورای شهر اهواز با اشاره به ارائه خدمات در مسیر نجف تا كربلای معلی به زائران ایرانی توسط شهرداری تهران گفت: بر اساس لایحه ای كه در دستور كار شورا قرار دارد؛ شهرداری اهواز موظف است كه به منظور ارائه خدمات به زائران در مرزهای شلمچه و چزابه امكانات و تجهیزاتی مهیا كند.

علی ناصری عضو شورای شهر در این خصوص عنوان كرد: متاسفانه در شهر اهواز افراد نیازمند بسیاری وجود دارد و عده ای بودجه را با نام امام حسین (ع) حیف و میل می كنند این در حالی است كه مردم خیر بی شماری هستند كه با كمترین امكانات حاضر هستند از جیب خود برای خدمت به زائران حسینی هزینه كنند.

وی افزود: من با این طرح مخالف هستم و بهتر است مردم استان با میل و به صورت اختیاری هزینه های طرح های اینچنینی را پرداخت كنند. به طور حتم مردم اهواز از این طرح استقبال خواهند كرد و اختصاص این مبلغ به خدمت رسانی به شهروندان اولویت بیشتری دارد.

حجت السلام قربانعلی سعادت نیا رئیس شورای شهر نیز در این خصوص گفت: پرداخت عوارض و ارائه خدمات در مرز شلمچه توسط سازمان منطقه آزاد اروند و در مرز چزابه توسط استانداری خوزستان پرداخت می شود و شهرداری اهواز تنها بخش كوچكی از این هزینه ها را متقبل خواهد شد.

در انتها با مشخص شدن سقف ۱۰۰ میلیون تومانی، لایحه پرداخت عوارض به زائران عتبات عالیات در مرزهای چزابه و شلمچه مورد تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت.

در ادامه به دلیل قطع برق خبرنگاران قادر به پوشش جلسه نشدند اما اعضای شورای شهر با قطع جلسه موافقت به عمل نیاوردند و جلسه ادامه یافت.