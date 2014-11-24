پیروزی مقتدرانه تیم تنیس روی میز قم برابر نماینده اصفهان

سید مجتبی بکایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم تنیس روی میز بانوان قم که در دور برگشت لیگ بر‌تر تنیس روی کشور شرکت کرده است عصر امروز در سومین دیدار خود در دور برگشت برابر نماینده اصفهان به پیروزی رسید تا به نوعی شکست روز گذشته برابر شهرداری بم را جبران کرده باشد.

وی گفت: پینگ پنگ بازان نوجوان قم در نخستین مسابقه از دور برگشت خود به دیدار تیم فرهاد جهرم رفتند و موفق شدند حریف خود را با نتیجه ۵ بر ۳ شکست دهند و جایگاه خود را در جمع بالانشینان جدول رده بندی تثبیت کنند.

دبیر هیئت تنیس روی میز قم افزود: دومین دیدار تیم تنیس روی میز قم برابر تیم شهرداری بم برگزار شد که در این مسابقه نماینده قم با نتیجه ۵ بر یک مغلوب شهرداری بم شد.

بکایی بیان داشت: تیم تنیس روی میز قم در این مسابقات با ترکیب حانیه عموییان، ساره احمدی، شیما صفری، هلیا اصغری، انسیه اسماعیلی و هدیه آقامحمدی و سارا محمدی با مربیگری فاطمه محقق شرکت کرده است.

وی عنوان کرد: تیم تنیس روی میز قم در چهارمین مسابقه خود به دیدار تیم خلیج پژم هرمزگان می‌رود در حالی که این تیم صدرنشین جدول رده بندی است اما حضور نماینده قم در بین ۳ تیم بر‌تر تنیس روی میز کشور با پیروزی بر اصفهان قطعی شده است.

دبیر هیئت تنیس روی میز قم تصریح کرد: مسابقات دور رفت لیگ بر‌تر نونهالان و نوجوانان در بم برگزار شد و تیم تنیس روی میز قم در لیگ بر‌تر دختران کشور و در پایان دور رفت مقام سوم را کسب کرد اما با تقویت تیم‌های حاضر در لیگ، کار پینگ پنگ بازان قم دشوار‌تر از گذشته است.

بکایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره وضعیت خانه تنیس روی میز قم اظهار داشت: خانه تنیس روی میز قم در صورت تجهیز آمادگی برگزاری اردوی تیم‌های ملی را دارد و فدراسیون تنیس روی میز قول مساعدی برای تجهیز این سالن به هیئت تنیس روی میز قم داده است و اگر بتوانیم میزبانی اردوی تیم‌های ملی را در قم به دست آوریم، فرصت خوبی به بازیکنان جوانمان برای رشد و بهتر دیده شدن می‌دهیم.

وی خاطرنشان کرد: خانه تنیس روی میز قم مدت‌ها پیش در اختیار هیئت تنیس روی میز قرار گرفته اما تجهیز نشده و قرار است اقداماتی برای احداث کفپوش و تهیه تجهیزات آن انجام شود.