به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرایط ارائه خدمات برای دارندگان مجوز تلفن اینترنتی - Voice Over IP - را در جلسه شماره 193 خود تصویب کرد که براساس این مصوبه سهم شرکت ارتباطات زیرساخت از مکالمات VOIP حدود 20 درصد تعرفه‎های وصولی است که این شرکت باید در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات آن را از شرکتهای ارائه دهنده این خدمات دریافت کند. همچنین شرکت ارتباطات زیرساخت باید ترافیک دارندگان مجوز VOIP را راهیابی کند.

اتصال مستقیم دارندگان مجوز VOIP به دروازه‌های بین الملل

در همین حال طبق این مصوبه، ارائه سرویس به متقاضیان به دو صورت پیش پرداخت (Prepaid) و پس پرداخت (Postpaid) و با نظر مشتری قابل انتخاب است که در این راستا شرکت ارتباطات زیرساخت آمادگی خود را برای راهیابی ترافیک دارندگان مجوز اعلام کرد.

این شرکت اعلام آمادگی کرد که ترافیک IP TO IP دارندگان مجوز VOIP بین الملل را از اول آذرماه مستقیما از طریق درگاه های بین الملل راهیابی کند.

این درحالی است که پیش از تصویب این مصوبه تمامی دارندگان مجوز بین الملل VOIP ، موظف به انتقال ترافیک IP TO IP خود از طریق 5 شرکت طرف قرارداد شرکت ارتباطات زیرساخت بودند.

بر اساس بند 2 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 193 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت با انعقاد قرارداد با شرکت‎های VOIP این ترافیک را راهیابی می‎کند.

سهم شرکت ارتباطات زیرساخت از مکالمات بین الملل

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات درباره تعیین سهم شرکت ارتباطات زیرساخت و دارندگان پروانه از درآمد مکالمات بین الملل صادره و وارده را تیرماه امسال بررسی کرد و به منظور ساماندهی بخش ترافیک بین الملل، جلوگیری از ترافیک غیرمجاز صادره به خارج از کشور و وارده به داخل کشور و حمایت از دارندگان پروانه، مقرراتی جدید تصویب کرد که قرار بود از اول مردادماه اجرایی شود.

براساس این مصوبه، سهم شرکت ارتباطات زیرساخت از مکالمات تلفن همراه و تلفن ثابت بین الملل صادره از کشور با پیش شماره دوصفر - 00 - ، 80 درصد و سهم دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه از این بخش 20 درصد از درآمد براساس تعرفه‌های وصولی اعلام شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت خواهد بود.

همچنین بنا بر این مصوبه سهم شرکت ارتباطات زیرساخت در مکالمات تلفن همراه و ثابت صادره که توسط دارندگان مجوز ارائه خدمات VOIP بین الملل انجام می‌شود به میزان 20 درصد براساس تعرفه‌های وصولی اعلام شده توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در چارچوب مصوبات کمیسیون تعیین می‌شود.

سهم اپراتورهای موبایل و تلفن از مکالمات بین الملل

در مصوبه 193 کمیسیون تنظیم مقررات تبصره‌ای در نظر گرفته شده که براساس آن دارندگان مجوز بین الملل VOIP باید ترافیک خود را به صورت مستقیم به دروازه‌های بین الملل مشخص شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت (سوییچ‌های مبتنی بر فناوری‌های از قبیل TDM و IP ) تحویل دهند و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز موظف است امکانات لازم برای اتصال مستقیم دارندگان مجوز بین الملل VOIP به دروازه‌های بین الملل خود را فراهم سازد.

در این مصوبه آمده است کلیه ارائه دهندگان خدمات بین الملل اعم از دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن همراه و ثابت و دارندگان مجوز ارائه خدمات VOIP موظفند ترافیک بین الملل صادره خود را صرفا از طریق دروازه‌های بین الملل مشخص شده از سوی شرکت ارتباطات و زیرساخت صادر کنند و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز ملزم است بابت هر دقیقه مکالمه بین الملل وارده به مشترکین تلفن همراه 335 ریال به اپراتورهای تلفن همراه و بابت هر دقیقه مکالمه بین الملل وارده به مشترکین تلفن ثابت 85 ریال به اپراتورهای تلفن ثابت پرداخت کند که البته این ارقام به صورت پایه‌ای در نظر گرفته شده و به ازای هر یک درصد افزایش ترافیک به میزان نیم درصد تا سقف دو برابر این ارقام افزایش خواهد داشت.

شرایط استفاده از پیش شماره های خاص برای ترافیک بین الملل

در همین حال هیچ کدام از اپراتورهای تلفن ثابت و همراه مجاز به دریافت ترافیک بین الملل وارده به صورت جداگانه و خارج از شبکه شرکت زیرساخت نبوده و باید حتما از طریق دروازه‌های بین الملل مشخص شده ترافیک خود را دریافت کنند؛ تمامی این اپراتورها در صورت نیاز به استفاده از پیش شماره‌های خاص برای انتقال ترافیک موظف به کسب تاییدیه لازم از سازمان تنظیم مقررات خواهند بود که این سازمان در این زمینه هماهنگی‌های لازم با شرکت ارتباطات زیرساخت به عمل می‌آورد.

پیش از این 90 درصد درآمده حاصل از VOIP به شرکت زیرساخت و 10 درصد مابقی آن به شرکت های ارائه کننده تعلق می گرفت.

VOIP مخفف Voice Over Internet Protocol به معنی صدا برروی پروتکل اینترنت است که یک اصطلاح عمومی برای خانواده‌ای از فناوری‌های انتقال برای تحویل ارتباطات صوتی بر روی شبکه‌های مبتنی بر IP مثل اینترنت و شبکه‌های سوِییچینگ بسته است و تلفن اینترنتی نیز نامیده می شود.