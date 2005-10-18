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۲۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۵:۲۲

در دو مرحله شهرستاني و استاني

جشنواره شعر " علوي " يادواره غدير در مشهد برگزار مي شود

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : " جشنواره شعر علوي " يادواره غدير در دو مرحله شهرستاني واستاني در مشهد مقدس برگزار مي شود ، اين درحالي است كه سالهاي گذشته اداره كل ارشاد خراسان جشنواره شعر رضوي را برگزار مي كرد .

رئيس اداره امور فرهنگي ارشاد خراسان در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ وادب مهر،  ضمن بيان اين مطلب افزود : با توجه به برگزاري جشنواره شعر خورشيد ولايت توسط صدا وسيما و آستان قدس رضوي ،  امسال جشنواره شعر رضوي برگزارنمي شود .
محمدكاظم دبيري افزود : درسالجاري مقرر شده بود جشنواره شعر رضوي در مرحله شهرستاني واستاني برگزار شود و جشنواره شعر خورشيد ولايت جايگزين مرحله كشوري جشنواره شعر رضوي شود كه اين امر با مخالفت شوراي شعر استان مواجه شد .

وي افزود : ستاد جشنواره شعر علوي در كليه شهرستانها با همكاري انجمن هاي شعرشكل گرفته است وتا 20 دي ماه اين جشنواره در كليه شهرستانها برگزار مي شود .

به گزارش مهر ، ازسويي ديگرخبر از برگزاري جشنواره شعر رضوي توسط آستان قدس رضوي مي رسد و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خراسان به برگزاري اولين جشنواره شعر علوي اهتمام مي ورزد .
کد مطلب 242821

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