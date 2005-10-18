جشنواره شعر " علوي " يادواره غدير در مشهد برگزار مي شود

رئيس اداره امور فرهنگي ارشاد خراسان در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ وادب مهر، ضمن بيان اين مطلب افزود : با توجه به برگزاري جشنواره شعر خورشيد ولايت توسط صدا وسيما و آستان قدس رضوي ، امسال جشنواره شعر رضوي برگزارنمي شود .

محمدكاظم دبيري افزود : درسالجاري مقرر شده بود جشنواره شعر رضوي در مرحله شهرستاني واستاني برگزار شود و جشنواره شعر خورشيد ولايت جايگزين مرحله كشوري جشنواره شعر رضوي شود كه اين امر با مخالفت شوراي شعر استان مواجه شد .



وي افزود : ستاد جشنواره شعر علوي در كليه شهرستانها با همكاري انجمن هاي شعرشكل گرفته است وتا 20 دي ماه اين جشنواره در كليه شهرستانها برگزار مي شود .



به گزارش مهر ، ازسويي ديگرخبر از برگزاري جشنواره شعر رضوي توسط آستان قدس رضوي مي رسد و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خراسان به برگزاري اولين جشنواره شعر علوي اهتمام مي ورزد .

کد مطلب 242821