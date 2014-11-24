تفكر ميراثی در شهر باستانی شوش نهادينه شود

مجتبی گهستونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: اگر چه انتظار می رود که به دغدغه و بخشی از نگرانی ها درباره میزان حریمی که قرار است با عنوان شهر باستانی شوش ثبت جهانی شود، پاسخ قانع کننده ای ارائه شود اما نمی توان تلاش های صورت گرفته برای ثبت جهانی را نادیده گرفت.

وی افزود: ثبت جهانی شوش، تائید دوباره ای بر برند طلایی بودن خوزستان در حوزه تاریخ است و می تواند بار دیگر این استان را مقر گروه های متخصص در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری کند كه با بررسی اقداماتی که برای ثبت جهانی شوش در حال انجام است می توان امیدوار بود که پروسه ثبت جهانی با برنامه ریزی پیش می رود.

دبیر و سخنگو انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان عنوان كرد: خوزستان تجربه ثبت دو مجموعه برجسته شامل چغازنبیل و سازه های آبی تاریخی شوشتر را در فهرسث آثار جهانی دارد به همین دلیل این تجربه باید فرصتی باشد تا ثبت جهانی شوش بدون اشتباه صورت بگیرد.

گهستونی به درخواست دوستداران میراث فرهنگی از مدیریت استان اشاره كرد و گفت: درخواست دوستداران میراث فرهنگی این است كه مدیریت استان به تنهایی ثبت جهانی شوش را مدنظر قرار نداده بلکه ثابت کند که با اتخاذ برنامه ریزی های منسجم برای مدیریت شهری تصمیم دارد تفکر میراثی را در این شهر نهادینه کند.

وی به پاکسازی عرصه و حریم از نخاله ها و زباله هایی که طی سال های گذشته در محوطه های مذکور دفع شده بود، تشکیل ساختار پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی و گردشگری و تامین روشنایی عمومی محوطه های آپادانا، هدیش و آکروپل، تعمیر و بهسازی موزه شوش، بهسازی و تعمیر باغ موزه، تعمیرات قلعه و تجهیز مهمانسرا برای حضور هیات های پژوهشی و باستان شناسی و ساماندهی مسیر گردشگر به منظور حفاظت محوطه از صدمات ناشی از حضور بی برنامه گردشگر در محوطه های تاریخی به عنوان برخی اقدامات صورت گرفته در خصوص آماده سازی شوش برای ثبت جهانی اشاره كرد.

دبیر و سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان ادامه داد: ایجاد و تشکیل تالار کتیبه ها و حفاظت استاندارد از کتیبه های تاریخی، ایجاد و تشکیل مرکز و مخزن نگهداری اشیای تاریخی که تا قبل از آن در شرایط نامناسب نگهداری می شد، رفع و برطرف كردن ساخت و سازهایی در حریم محوطه تاریخی شوش که برخلاف ضوابط ساخته شده بود، حفاظت و خواناسازی محوطه شهر پانزدهم و کاخ اردشیر، نصب تابلوهای دو زبانه در محوطه های تاریخی شوش و دعوت از کارشناسان زبده برای ثبت جهانی از دیگر اقدامات انجام شده در راستای آماده سازی این شهر تاریخی برای ثبت جهانی شوش است.